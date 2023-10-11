Бесплатная земля семьям, выходные для родителей инвалидов, пособия на детей. Обзор семейного права

Рассматриваются законодательные инициативы по семейным вопросам

Семейное право за сентябрь 2023

День памяти детей на новых территориях – Законопроект № 442058-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому признается памятной датой 27 июля — День памяти детей — жертв военного конфликта в Донбассе и на освобожденных территориях.

В Пояснительной записке указывается, что в период военной агрессии, осуществляемой киевским режимом при поддержке западных покровителей в отношении Донбасса и других территорий, гибнут и страдают мирные жители, в том числе - ни в чем не повинные дети, являющиеся, согласно Конституции Российской Федерации, приоритетом государственной политики.

Повышение возраста детей, на которых выплачивается пособие — Законопроект № 440856-8.

В Государственной Думе предлагается поднять возраст детей до 18 лет (сейчас до 17 лет), на которых выплачивается пособие в соответствии с Законом о государственных пособиях гражданам, имеющим детей.

В Пояснительной записке указывается, что действующая редакция вступает в противоречие с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», в соответствии с которым ребенок — лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия). Аналогичная норма содержится в Семейном кодексе Российской Федерации, статьей 54 которого установлено, что ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (совершеннолетия). В результате несовершеннолетние, проживающие в семье, где среднедушевой доход не превышает одного прожиточного минимума, фактически досрочно лишаются ранее установленного для них уровня социальной поддержки.

Отмена транспортного налога, скидки по ЖКХ, бесплатные лекарства и другие меры поддержки многодетных семей — Законопроект № 444229-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, которым предлагается установить перечень мер поддержки многодетных семей

скидка в размере не ниже 50 процентов установленной платы за пользование отоплением, водой, канализацией, газом и электроэнергией, а для семей, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления, - от стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению на данной территории;

бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам врачей согласно перечню, утверждённому Правительством Российской Федерации, для детей в возрасте до 6 лет;

бесплатный проезд детей до 18 лет на внутригородском транспорте (трамвай, троллейбус, метрополитен и автобус городских линий (кроме такси), а также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий;

бесплатное пользование местами для парковки одного транспортного средства, принадлежащего многодетной семье;

освобождение от уплаты транспортного налога в отношении одного транспортного средства, принадлежащего многодетной семье;

прием детей в государственные дошкольные образовательные организации в первую очередь;

первоочередной приём в поликлиниках государственных и муниципальных систем здравоохранения и с обеспечением возможности предварительной записи нескольких детей на приём в рамках одного визита;

бесплатное двухразовое питание детей, обучающихся в образовательной организации, реализующей основные образовательные программы начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования;

бесплатное обеспечение в соответствии с установленными нормативами школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для посещения школьных занятий, а также спортивной формой на весь период обучения детей в общеобразовательной школе за счет средств всеобуча либо иных внебюджетных средств;

безвозмездное пользование детьми платными физкультурнооздоровительными и спортивными услугами, оказываемыми учреждениями, входящими в государственную систему физической культуры и спорта;

бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, а также выставок один день в месяц.

Супруги смогут запрещать распоряжаться общим недвижимым имуществом — Законопроект № 444869-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому при представлении одним из супругов заявления о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения объекта недвижимости, который является общим имуществом супругов, без его личного участия (далее в настоящей статье — заявление о невозможности регистрации) в Единый государственный реестр недвижимости в срок не более пяти рабочих дней со дня приема органом регистрации прав соответствующего заявления вносится запись о заявлении о невозможности регистрации.

В Пояснительной записке указывается, что в настоящее время часто происходят ситуации, когда один из супругов может злоупотреблять своими правами, совершая сделки с общим имуществом в ущерб семейным интересам без уведомления супруга.

Бесплатное предоставление земли семьям — Законопроект № 448099-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому предоставляется право на бесплатное получение земельного участка гражданам, состоящим не менее десяти лет в браке и имеющим одного и более детей, в порядке, установленном органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Такой земельный участок предоставляется в общую долевую собственность всех членов семьи (родителей и детей).

В Пояснительной записке указывается, что предлагаемая законопроектом возможность бесплатного получения семьями, которые длительное время находятся в браке, земельного участка улучшит их благосостояние, положительно скажется на их здоровье, а также станет подспорьем для основания родовой усадьбы, для рождения детей и их всестороннего развития.

Особенности наследования жилья, приобретенного в собственность военнослужащим — участником СВО — Законопроект № 436400-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому в случае гибели военнослужащего - участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения к наследованию по закону жилого помещения предлагается призывать следующих наследников первой очереди: супруга (супруг); несовершеннолетние дети; дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет; дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме обучения; лица, находящиеся на иждивении военнослужащих. В случае отсутствия перечисленных членов семьи у военнослужащего — его родителей (усыновителей) и детей, не отнесенных к членам семьи.

В Пояснительной записке указывается, что одним из наиболее важных критериев социальной защищенности членов семей военнослужащих является сохранение в случае гибели или смерти военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, за указанными членами его семьи права на жилищное обеспечение.

Смягчение условий получения родителями детей-инвалидов оплачиваемых выходных — Законопроект № 440618-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому родители смогут получать дополнительные оплачиваемые выходные для ухода за ребенком-инвалидов независимо от его возраста (сейчас такое право действует до достижения ребенком 18 лет).

В Пояснительной записке указывается, что поступающие в адрес депутатов Государственной Думы обращения родителей детей-инвалидов, свидетельствуют о необходимости предоставления таким родителям четырех дополнительных оплачиваемых выходных дней в месяц независимо от возраста ребенка-инвалида. Связаны такие просьбы родителей исключительно с необходимостью постоянного ухода за детьми-инвалидами.

Сохранение пособия на ребенка при дистанционной работе — Законопроект № 445901-8, 445902-8.

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому закрепляется право на льготы, связанные с отпуском по уходу за ребенком, в случае выполнения родителями работы в дистанционном формате.

В Пояснительной записке указывается, что на данный момент законодательством предусмотрена возможность по заявлению женщины или иного лица, находящегося в отпуске по уходу за ребенком, выйти на работу на условиях неполного рабочего времени или на дому с сохранением права на получение пособия по государственному социальному страхованию. Однако перечень случаев, на которые данная льгота распространяется, ограничен и не включает в себя дистанционную работу.

Комментарий к налоговым событиям за сентябрь 2023

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