В Госдуме предложили регистрировать электросамокаты для привлечения к ответственности за ДТП

Рассматривается предложение по регистрации средств индивидуальной мобильности (Законопроект № 465666-8).

Авторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от Справедливой России.

Депутаты Государственной Думы С.М.Миронов, М.Г.Делягин, Я.В.Лантратова, Н.В.Новичков, Д.Г.Гусев.

Содержание предложения

В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому устанавливается обязанность водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ) использовать для движения по дорогам общего пользования, пешеходным зонам СИМ, зарегистрированные в установленном законодательством порядке.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что в ряде случаев водители СИМ, участвующие в ДТП, оперативно покидают место ДТП, установить их личность в большинстве случаев не представляется возможным. Личность возможно установить только в случае использования участником ДТП электросамоката, взятого напрокат: кикшеринги обладают возможностью предоставить сотрудникам МВД необходимую информацию для установления личности участника ДТП. В случае с личными СИМ это не представляется возможным. Камеры наблюдения не могут распознавать лица, к тому же часто водители СИМ носят шлемы или маски.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Материалы по теме

Запрет электросамокатов и ограничение их скорости — ссылка.

Регистрация электросамокатов и выдача номерных знаков на них — ссылка.