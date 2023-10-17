В Госдуме предложили регистрировать электросамокаты для привлечения к ответственности за ДТП

Рассматривается предложение по регистрации средств индивидуальной мобильности (Законопроект № 465666-8).
Авторы предложения
Законопроект подготовлен представителями от Справедливой России.
Депутаты Государственной Думы С.М.Миронов, М.Г.Делягин, Я.В.Лантратова, Н.В.Новичков, Д.Г.Гусев.
Содержание предложения
В Государственной Думе РФ рассматривается законопроект, согласно которому устанавливается обязанность водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ) использовать для движения по дорогам общего пользования, пешеходным зонам СИМ, зарегистрированные в установленном законодательством порядке.
Обоснование
В Пояснительной записке указывается, что в ряде случаев водители СИМ, участвующие в ДТП, оперативно покидают место ДТП, установить их личность в большинстве случаев не представляется возможным. Личность возможно установить только в случае использования участником ДТП электросамоката, взятого напрокат: кикшеринги обладают возможностью предоставить сотрудникам МВД необходимую информацию для установления личности участника ДТП. В случае с личными СИМ это не представляется возможным. Камеры наблюдения не могут распознавать лица, к тому же часто водители СИМ носят шлемы или маски.
Материалы к законопроекту
Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.
Материалы по теме
Запрет электросамокатов и ограничение их скорости — ссылка.
Регистрация электросамокатов и выдача номерных знаков на них — ссылка.
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