За вождение самоката в нетрезвом виде хотят штрафовать на 5 тысяч рублей

Инициаторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от Справедливой России.

Депутаты Государственной Думы С.М.Миронов, М.Г.Делягин, Я.В.Лантратова, Н.В.Новичков, Д.Г.Гусев.

Содержание предложения

Согласно законопроекту управление средством индивидуальной мобильности, не зарегистрированным в установленном порядке, — влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до восьмисот рублей. Повторное совершение административного правонарушения — влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей. Также устанавливается административная ответственность за следующие нарушения:

Управление средством индивидуальной мобильности с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков.

Управление средством индивидуальной мобильности лицом, находящимся в состоянии опьянения.

Нарушение правил расположения средства индивидуальной мобильности на проезжей части дороги.

Перевозка пассажиров водителем средства индивидуальной мобильности.

Непредставление водителем средства индивидуальной мобильности преимущества пешеходам и другим участникам дорожного движения.

Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика водителем средства индивидуальной мобильности.

Превышение установленной скорости движения водителем средства индивидуальной мобильности.

Оставление водителем средства индивидуальной мобильности места дорожно-транспортного происшествия.

Перевозка пассажиров и грузов водителем средства индивидуальной мобильности.

Буксировка средств индивидуальной мобильности.

Нарушение Правил дорожного движения водителем средства индивидуальной мобильности или правил эксплуатации средства индивидуальной мобильности, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что в действующей редакции Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ) водители СИМ не указаны. Таким образом возникает пробел в законодательстве, позволяющий водителям СИМ избегать ответственности за нарушения ПДД, пользуясь тем, что в КоАП РФ не установлена отдельная ответственность за нарушения ПДД, допущенные водителями СИМ.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

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