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Законопроекты

За вождение самоката в нетрезвом виде хотят штрафовать на 5 тысяч рублей

Предлагается установить составы административных нарушений при управлении средствами индивидуальной мобильности (Законопроект № 465691-8).
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Инициаторы предложения

Законопроект подготовлен представителями от Справедливой России.

Депутаты Государственной Думы С.М.Миронов, М.Г.Делягин, Я.В.Лантратова, Н.В.Новичков, Д.Г.Гусев.

Содержание предложения

Согласно законопроекту управление средством индивидуальной мобильности, не зарегистрированным в установленном порядке, — влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до восьмисот рублей. Повторное совершение административного правонарушения — влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей. Также устанавливается административная ответственность за следующие нарушения:

  • Управление средством индивидуальной мобильности с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков.

  • Управление средством индивидуальной мобильности лицом, находящимся в состоянии опьянения.

  • Нарушение правил расположения средства индивидуальной мобильности на проезжей части дороги.

  • Перевозка пассажиров водителем средства индивидуальной мобильности.

  • Непредставление водителем средства индивидуальной мобильности преимущества пешеходам и другим участникам дорожного движения.

  • Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика водителем средства индивидуальной мобильности.

  • Превышение установленной скорости движения водителем средства индивидуальной мобильности.

  • Оставление водителем средства индивидуальной мобильности места дорожно-транспортного происшествия.

  • Перевозка пассажиров и грузов водителем средства индивидуальной мобильности.

  • Буксировка средств индивидуальной мобильности.

  • Нарушение Правил дорожного движения водителем средства индивидуальной мобильности или правил эксплуатации средства индивидуальной мобильности, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

Обоснование

В Пояснительной записке указывается, что в действующей редакции Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ) водители СИМ не указаны. Таким образом возникает пробел в законодательстве, позволяющий водителям СИМ избегать ответственности за нарушения ПДД, пользуясь тем, что в КоАП РФ не установлена отдельная ответственность за нарушения ПДД, допущенные водителями СИМ.

Материалы к законопроекту

Ознакомиться с законопроектом и отслеживать рассмотрение можно по ссылке.

Материалы по теме

Регистрация электросамокатов для привлечения к ответственности за ДТП — ссылка.

Юзвак Максим

Юзвак Максим

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Комментарии

1
  • Логотип fkmrf123
    fkmrf123 9 часов назад

    Нечто подобное и если правильно помню, было в конце 70-х, правда там было увлечение мопедо-мотоциклами. Ну а т.к. мотоцикл позволить купить себе мог совсем даже не каждый, то мопедов было выше крыши.

    А т.к. оных было много и при всем этом совсем даже как и не организованных, то власти решили наложить свое вето, где в конечном итоге и оказались как с "холостым" выстрелом.

    А всё по причине того, что мотопедисты удирали от властей попросту как "полями и огородами", где патрульный авто проехать не мог, т.к. дороги нет причем от слова совсем, да и тяжелые мотоциклы "Урал" с колясками кстати тоже для этих целей погони были совершенно не предназначены.😊 

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