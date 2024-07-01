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Юзвак Максим

Праздник у инспекций, проблемы у Хабиба, разъяснения Минфина в налоговом обзоре

Обзор налоговых событий в первый день июля 2024

НАЛОГОВЫЙ ДАЙДЖЕСТ ЗА 01.07.2024

1. Праздник

Месяц начинается с налогового праздника, хоть и неофициального. 1 июля отмечают День образования налоговых органов. Событие связывают с образованием в далеком 1990 году в составе Министерства финансов Государственной налоговой инспекции.

Так что Поздравляем!

2. Практика ФНС по спорам

Наиболее интересным событием стала публикация Практики ФНС России по рассмотрению жалоб налогоплательщиков за 1 квартал 2024 (Письмо ФНС России от 21.06.2024 № КЧ-4-9/7026@). Здесь и про ЕНС, и начисление пеней при обеспечительных мерах, и другие интересные вопросы. Хорошее подспорье для желающих поспорить с налоговиками.

3. Разъяснения Минфина

Хотя Письма и апрельские, но в базах появились только сейчас. Среди них можно выделить:

  • Владелец 25%-ой доли не становится контролирующим лицом (Письмо от 27 апреля 2024 № 03-12-11/2/40170)

  • Учет убытков обособленных подразделений иностранной компании, зарегистрировавшейся в качестве международной (Письмо от 17 апреля 2024 г. № 03-12-11/5/35760)

  • Невозможность учета расходов по безвозмездным работам (услугам), а также при безвозмездной передаче имущественных прав контрактникам и мобилизованным (Письмо от 9 апреля 2024 г. № 03-03-06/1/32470).

4. Без комментариев

Многие центральные СМИ сообщили о том, что налоговая служба арестовала счета Хабиба Нурмагомедова, чей долг составил 297 миллионов рублей. Схема образования долга пока не известна.

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Юзвак Максим

Праздник у инспекций, проблемы у Хабиба, разъяснения Минфина в налоговом обзоре

Обзор налоговых событий в первый день июля 2024

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