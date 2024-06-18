ТОП-10 споров по налогам за 2023. Обзор для бухгалтера

Что нужно знать о профессии «специалист по кадрам»

Всем привет! Это продакт-менеджер сервиса Клерк.Работа, и здесь я буду делиться полезными статьями о поиске работы, рассказывать, какие специалисты востребованы на рынке и какие компетенции стоит развивать сейчас. А пока мы разберем, кто такой специалист по кадрам, что входит в его обязанности и сколько он за это получает.