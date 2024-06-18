ТОП-10 споров по налогам за 2023. Обзор для бухгалтера

Рассматриваются наиболее интересные налоговые дела в практике Верховного Суда за 2023
Содержание:
00:00 — Начало
00:14 — Вступление
01:00 - Квалификация сумм, уплаченных по незаконному нормативному акту - Дела Пантан, Красный Дом (Определение от 19 июня 2023 г. № 305-ЭС23-2253, 305-ЭС22-29265).
11:10 — Защита прав, контролирующих лиц - Дела Сафонова, Плаксин, Молодцов-Глотко (Определения от 6 марта 2023 г. № 303-ЭС22-22958, 310-ЭС19-28370, от 25 августа 2023 г. № 303-ЭС21-21101).
16:10 — Учет расходов при переходе с УСН на ОСН — Дело Абитерно (Определение от 31 января 2023 г. № 308-ЭС22-21205).
19:58 — Признание расходов при ошибочном учете — Дело ЕвроХим-ВолгаКалий (Определение от 23 мая 2023 г. № 306-ЭС22-28213).
22:44 - Проблема респектабельного кондуита — Дело Уральский банк реконструкции и развития (Определение от 6 октября 2023 г. № 305-ЭС23-13710).
31:10 — Последствия недействительности приватизации земли - Дело 10 Арсенал Военно-Морского Флота (Определение от 18 января 2023 г. № 302-КГ16-11762).
34:52 — Обложение участков под линейными объектами — Дело Пансионат с лечением «Солнечная поляна» (Определение от 21 марта 2023 г. № 305-ЭС22-24825).
41:50 — Соотношение налогового и отраслевого законодательства — Дело ИП Сазонов (Определение от 24 апреля 2023 г. № 305-ЭС22-27144).
46:31 — Последствие по УСН при преобразовании — Дело Раздолинский строительный участок (Определение от 22 августа 2023 г. № 302-ЭС23-2531).
50:14 — Оценка целесообразности льготы — Дело Косьвинский камень (Определение от 20 декабря 2023 г. № 309-ЭС23-17431).
53:36 — Конец.
Комментарии3
Воу Максим вернулся! Поправился). Где пропадал? )
Максим, из новостей, на Клерке появились донаты, подключай: https://www.klerk.ru/buh/articles/607539/
Круто! Максим, очень рады вас видеть))