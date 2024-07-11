Обзор: налог на грех и двойное гражданство, повышенное обложение пенсионеров

1. Они сделали это
Государственная Дума и Совет Федерации в оперативном порядке одобрили многочисленные поправки в Налоговый кодекс и запустили маховик «налоговой реформы» (Законопроект 639663-8). Осталось дело за малым — получить подпись Президента РФ.
2. Дискриминация двойного гражданства
В Государственной Думе РФ депутаты от Справедливой России (М.Г.Делягин, Н.В.Новичков, Ю.И.Григорьев) предложили установить дискриминационное налогообложение в отношении лиц, имеющих двойное гражданство (Законопроект № 667678-8). В Пояснительной записке слуги народа уточняют, что люди с двойным гражданством доверия не вызывают и лояльности государству от них ждать не приходится. Любопытно, что в Законопроекте имеется отсылка к ст. 215.1 НК РФ, которая и должна установить особый режим для таких несознательных граждан. Однако текста самой статьи обнаружить не удалось. Любопытно, сколько самих депутатов попали бы под суровое налогообложение.
3. Что в мире творится
Ну а мы продолжаем наблюдать:
Налог на грех. Такое поэтическое название имеет алкогольный акциз на Филиппинах, который стал причиной жарких споров. Защитники здоровья требуют его повышения, ссылаясь на негативную статистику. Так, 3.11% смертей в стране напрямую связано с алкоголем. Однако финансовые власти не особо хотят вводить дополнительные налоги из-за высокой инфляции.
Следует заметить, что рост акциза на алкоголь может дать обратный эффект. Вместо сокращения потребления люди перейдут на суррогат, что в свою очередь повлечет еще большее ухудшение статистики по смертности.
Повышенное обложение пенсионеров. В Британии обсуждается явление «неутомимых» пенсионеров. Это люди, которые после выхода на пенсию продолжают активно работать. В качестве мотивов пенсионеры называют желание заработать на предметы роскоши (в т.ч. путешествия, ремонт дома), поддержание активности мозга. Вместе с тем, для «неутомимых» возникают и негативные последствия. Получая одновременно и пенсию, и трудовой заработок, они могут превысить лимит доходов, что приведет к повышенному налогообложению. Нам бы их проблемы.
Налоговые выходные. В США во многих штатах проводятся налоговые выходные. Заключаются они в том, что власти штата в выходные дни освобождают от обложения продажи предметов первой необходимости (компьютеры, одежда, обувь, школьные принадлежности). Делается это, как правило, в преддверии учебного года, чтобы снизить финансовые затраты родителей.
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Комментарии3
\\\\\\......Получая одновременно и пенсию, и трудовой заработок, они могут превысить лимит доходов, что приведет к повышенному налогообложению. Нам бы их проблемы......./////
Так получается, что не всё там так плохо, как нам пытаются втюхать про этих самых буржуинов, правда же ведь!😊
А как вам сравнение ремонта дома с предметом роскоши?
спасибо Максим, интересно!