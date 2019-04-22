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Юзвак Максим
Обзоры новостей

Обзор: проблемы Ивлеевой и Бейонсе, бесплатные продукты пенсионерам, налогоплательщики Z

События в налоговом мире. Налоговый дайджест за 16.07.2024 г.

1. Законодательные инициативы

Группа депутатов «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым подготовила законопроекты, направленные на организацию в магазинах «социальных полок» для бесплатной раздачи продуктов социально незащищенным слоям — пенсионерам, инвалидам, неимущим (законопроекты № 672832-8, 672885-8).

При этом для стимулирования раздачи продуктов предлагается разрешить не восстанавливать по ним НДС, а также увеличить лимит расходов, которые могут учитываться при такой раздаче.

Следует заметить, что Правительство выступило против данной инициативы, поскольку она приведет к недополучению бюджетных доходов.

Не отстают от коллег и депутаты от ЛДПР, которые направили в Правительство предложение установить налоговый вычет по НДФЛ в отношении расходов на покупку путевок детям в летний лагерь.

2. Торговый сбор и вечный фьючерс в разъяснениях Минфина

По мнению Министерства, предприниматель, оказывающий бытовые услуги в сервисном центре не должен уплачивать торговый сбор (письмо от 23 апреля 2024 г. № 03-11-11/37969).

В другом письме были рассмотрены последствия по налогу на прибыль в отношении «вечного фьючерса», под которым понимается пролонгируемый однодневный фьючерс. При этом если по итогам дня получается положительная маржа, то для иностранца этот доход подлежит обложению налогом на прибыль.

Что касается отрицательного результата по итогам дня, то он не уменьшает доход, поскольку каждая пролонгация однодневного фьючерса означает появление отдельного фьючерсного контракта (письмо от 5 апреля 2024 г. № 03-08-05/31455).

3. Увеличение вычетов по НДФЛ

ФНС на своем сайте проинформировала об изменениях по стандартным вычетам по НДФЛ:

  • Появился новый вычет в размере 18 000 рублей при сдаче норм ГТО (с условием прохождения диспансеризации).

  • Рост вычетов на детей. На второго ребенка он составит 2 800 руб., а на последующих – 6 000.

  • Вычет на ребенка-инвалида будет 12 000.

Получить эти вычеты можно у работодателя.

4. Рост долга Ивлеевой

Сообщается, что налоговый долг Насти Ивлеевой вырос до 20,9 млн. рублей. При этом блогер(ка) игнорирует требования налоговиков погасить задолженность.

Любишь «голые» вечеринки — люби и налоги платить.

5. Международные налоговые события

Переходим к международной обстановке.

  • Поколение Z. В Австралии активно обсуждают абсолютное незнание поколением Z (люди, родившиеся в период с 1997 по 2012) налоговых прав и обязанностей. В итоге молодые люди переплачивают налоги, не могут правильно заполнить декларацию и заявить вычеты на возврат части налогов. Обсуждение сводится к тому, что налоговые знания необходимо давать уже в школе.

  • Проблемы Бейонсе. У певицы Бейонсе возникли проблемы с налоговой службой США. Служба посчитала, что поп-звезда недоплатила налоги в сумме 2,7 миллиона долларов. Впрочем, в отличие от Ивлеевой, у Бейонсе, скорее всего получится урегулировать спор. Певицей были поданы дополнительные документы, которые рассматриваются. При этом налоговая служба утверждает, что большинство вопросов разрешилось.

  • Соц. сети зло. Налоговая служба США выпустила сообщение, что распространяемая по социальным сетям информация о возможности получения самозанятыми налогового вычета является ложной. Служба призывает прекратить подавать заявления на получение данной льготы. Также налогоплательщикам рекомендуется обращаться к налоговым специалистам, а также не консультироваться в социальных сетях и у маркетологов.

Если почитать российские соц. сети, то в России налогов нет, поскольку «Федеральные, региональные и местные налоги и сборы отменяются Налоговым кодексом».

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