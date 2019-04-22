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Юзвак Максим
Обзор налоговых новостей

Налоговый терроризм, уплата взносов предпринимателем-пенсионером, налоговая помощь Трампа Байдену в обзоре

События дня. Налоговые события.

1. Продление льгот для экипажей и отсрочка приграничных территорий

Правительство инициировало продление до 2037 года единого нулевого тарифа по взносам (ранее действовал до 2027) в отношении выплат экипажам судов, зарегистрированных в российском международном реестре (законопроект № 675885-8).

Также Правительство продлило на 12 месяцев сроки уплаты обязательных платежей, которые должны были быть уплачены в 2024 году, для предпринимателей и организаций, находящихся на приграничных территориях Белгородчины (постановление Правительства от 11.07.2024 № 939). Кроме того, налогоплательщикам указанных территорий предоставляется рассрочка.

2. Обязанности пенсионера по взносам, последствия удержания из зарплаты в письмах Минфина

Минфин России рассмотрел последствия по налогу на прибыль, НДФЛ и взносам при удержании стоимости питания из зарплаты работника. Поскольку такое удержание является, по сути, оплатой самим работником питания, какие-либо последствия по указанным налогам и взносам не возникают (письмо от 21 мая 2024 г. № 03-03-06/3/46154).

Также Минфин повторил ранее высказанную позицию, что наличие у предпринимателя статуса пенсионера не освобождает его от уплаты страховых взносов (письмо от 12 марта 2024 г. № 03-15-05/21763).

3. Международная обстановка

Ну а закончим суровые будни вестями из-за границы.

  • Трамп помог Байдену. Хантер Байден (сын того Байдена, который президент США) и его представители требуют прекратить преследование по налоговым преступлениям, поскольку спец.прокурор по делу был назначен незаконно. При этом в качестве обоснования они ссылаются на дело Трампа, в котором аналогичное нарушение привело к прекращению дела.

  • Налоговый терроризм. В Индии требуют прекратить налоговый терроризм, заключающийся в том, что многие налоговые требования датированы1962 годом. Но при этом отсутствуют основания для их списания, в связи с чем они продолжают отражаться в бухгалтерской отчетности.

  • Бегство из Лондона. Анонсированная налоговая реформа в Британии может привести к уезду из страны значительной части иностранных богачей. Связано это с тем, что общее правило о необложении дохода, полученного вне Британии, может быть отменено или значительно пересмотрено. «Представление о том, что Великобритания просто слишком хороша, чтобы уезжать, неверно. Несправедливо, когда богатства, созданные за пределами Великобритании еще до переезда в страну, облагаются таким высоким налогом» — говорит один из них.

Ну а мы напоминаем, что в России есть офшоры на островах Октябрьский и Русский. Вдруг кому пригодится.

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Юзвак Максим
Обзор налоговых новостей

Налоговый терроризм, уплата взносов предпринимателем-пенсионером, налоговая помощь Трампа Байдену в обзоре

События дня. Налоговые события.

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