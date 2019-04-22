Налог на мигрантов, рост налога для жильцов верхних этажей, освобождение от налога иностранных пенсионеров в обзоре

1. Дело Блиновской

Окончено расследование по налоговому делу Елены Блиновской. Согласно данным следствия «Королева марафонов» уклонилась от уплаты 906 млн. рублей (немного не дотянула до миллиарда).

На заседании по вопросу продления срока содержания под стражей она заявила, что является патриоткой России и никогда никому не была должна денег. Но это не помогло и ее оставили в СИЗО.

906 млн. рублей (только налогов) — это ж сколько людей думали, что станут богатыми.

2. Налог на мигрантов

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил с предложением повысить налогообложение лиц, привлекающих к работе мигрантов. Одновременно предлагается экономически стимулировать привлечение в качестве работников российских граждан.

Также отмечается рост количества преступления, совершаемых приезжими.

«Насяльника, защем ругаисся».

3. НДФЛ при дарении квартиры, освобождение иностранных пенсионеров от налогов

ФНС, рассмотрев вопрос о передаче в дар квартиры от двоюродного брата, сообщает, что такое дарение не освобождается от НДФЛ, поскольку двоюродный брат не является членом семьи или близким родственником одаряемого в соответствии с Семейным законодательством (письмо от 11 июля 2024 г. № БС-4-11/7908@).

Минфин поясняет, что право на льготу в виде освобождения от уплаты налога на имущество имеют не только российские, но и иностранные пенсионеры — лица, получающие пенсию от иностранного государства (письмо от 11 июля 2024 г. № 03-05-06-01/65038).

4. Налог на верхние этажи

В городе Голд-кост (Австралия) спорят о справедливости резкого повышения налогов в отношении владельцев квартир на верхних этажах. Так, для владельцев с 5 по 10 этаж рост налога составил 5-10%, с 11 по 20 этаж —* 20-30%, с 21 по 40 – 30-40%, ну а выше 40-го этажа – 40-50%. Одни говорят, что в этом есть справедливость, поскольку квартиры на верхних этажах имеют большую ценность. Другие отмечают, что многие владельцы приобретали квартиры 25 лет назад и не имеют лучших условий проживания и больших доходов, чем жители, например, 5 этажей.

А мы налогоплательщики-высотники, и с высоты вам шлем привет!

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