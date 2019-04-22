₽ Заказать рекламу
Юзвак Максим
Обзоры новостей

Налог на мигрантов, рост налога для жильцов верхних этажей, освобождение от налога иностранных пенсионеров в обзоре

Налоговые события.

1. Дело Блиновской

Окончено расследование по налоговому делу Елены Блиновской. Согласно данным следствия «Королева марафонов» уклонилась от уплаты 906 млн. рублей (немного не дотянула до миллиарда).

На заседании по вопросу продления срока содержания под стражей она заявила, что является патриоткой России и никогда никому не была должна денег. Но это не помогло и ее оставили в СИЗО.

906 млн. рублей (только налогов) — это ж сколько людей думали, что станут богатыми.

2. Налог на мигрантов

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил с предложением повысить налогообложение лиц, привлекающих к работе мигрантов. Одновременно предлагается экономически стимулировать привлечение в качестве работников российских граждан.

Также отмечается рост количества преступления, совершаемых приезжими.

«Насяльника, защем ругаисся».

3. НДФЛ при дарении квартиры, освобождение иностранных пенсионеров от налогов

ФНС, рассмотрев вопрос о передаче в дар квартиры от двоюродного брата, сообщает, что такое дарение не освобождается от НДФЛ, поскольку двоюродный брат не является членом семьи или близким родственником одаряемого в соответствии с Семейным законодательством (письмо от 11 июля 2024 г. № БС-4-11/7908@).

Минфин поясняет, что право на льготу в виде освобождения от уплаты налога на имущество имеют не только российские, но и иностранные пенсионеры — лица, получающие пенсию от иностранного государства (письмо от 11 июля 2024 г. № 03-05-06-01/65038).

4. Налог на верхние этажи

В городе Голд-кост (Австралия) спорят о справедливости резкого повышения налогов в отношении владельцев квартир на верхних этажах. Так, для владельцев с 5 по 10 этаж рост налога составил 5-10%, с 11 по 20 этаж —* 20-30%, с 21 по 40 – 30-40%, ну а выше 40-го этажа – 40-50%. Одни говорят, что в этом есть справедливость, поскольку квартиры на верхних этажах имеют большую ценность. Другие отмечают, что многие владельцы приобретали квартиры 25 лет назад и не имеют лучших условий проживания и больших доходов, чем жители, например, 5 этажей.

А мы налогоплательщики-высотники, и с высоты вам шлем привет!

Другие материалы

  • Практика Конституционного Суда по налогам за второе полугодие 2023 — ссылка.

Начать дискуссию

Государственные ведомства

В личных кабинетах ФНС перестала обновляться информация и не формируются электронные подписи + опрос

Пользователи не могут увидеть актуальную информацию о своем сальдо ЕНС.

Дробление бизнеса

ФНС считается с позицией судов по дроблению бизнеса

К участию в предпринимательской деятельности можно привлекать родственников, но нельзя их вовлекать в бизнес ради налоговой оптимизации.

Маркировка товаров

Еще восемь категорий товаров с нарушениями маркировки будут блокировать на кассах

Систему маркировки «Честный ЗНАК» интегрируют с кассами. Это не позволит продать покупателям нелегальные корма для животных, красную и черную икру, велосипеды, безалкогольное пиво и другие товары.

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
В Виктория

Что ест бухгалтер. Рыбка моя.

— Что ты делаешь, чтоб такой умной быть? — Книжки читаю.— Ааа... А я рыбу ем. (с) Полежайкин

Что ест бухгалтер. Рыбка моя.
11
Алексей Стенькин

Суд не понял, кто такой бенефициарный владелец

Из обвинения следовало, что уклонение от уплаты налогов совершено бенефициарными владельцами, то есть фактическими собственниками, прямо владеющими ООО.

Банки

Банки отказывают в ипотеке клиентам с рассрочками

Сотрудники банков считают рискованным выдавать займы клиентам, которые не могут сразу оплатить покупку, а вынуждены брать товары в рассрочку.

1

Онлайн-курсы

63
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Обучение для бухгалтеров

☀️ Новая бодрящая акция на «Клерке»! Горячий август — охлаждаем скидками на курсы повышения квалификации и профпереподготовки. Старт потока 1 августа

Успейте купить курсы повышения квалификации по учету на маркетплейсах и ФСБУ, а также курсы профпереподготовки для бухгалтеров на УСН, финансовому менеджменту и зарплате со скидками до -78%. Выбирайте курс и присоединяйтесь! Обучение начнется 1 августа.

Трудовые отношения

Одностороннее прекращение трудового договора: в каких случаях возможно и как не нарушить процедуру увольнения

Работник может расторгнуть трудовой договор в одностороннем порядке когда угодно, заблаговременно предупредив об этом. Работодатель -- лишь в строго определенных случаях, прямо упомянутых в ТК и федеральных законах. Увольнение в одностороннем порядке по желанию работодателя недопустимо.

Одностороннее прекращение трудового договора: в каких случаях возможно и как не нарушить процедуру увольнения
Александр Титов

Повышение пошлины за лицензирование в области связи в 133 раза - итоги первого полугодия 2024 года

Инвестиции

Инвестиции бизнеса в цифровые технологии выросли на 80%

Объем финансирования передовых отечественных программ превысил 180 млрд рублей.

Клерк
Обучение для бухгалтеров

🧊 Горячий август — охлаждаем скидками на курсы повышения квалификации и профпереподготовки! Старт обучения — 1 августа

Новая акция на «Клерке»! Успейте приобрести курсы по работе на УСН, зарплате, применению ФСБУ, финменеджменту и учету на маркетплейсах со скидками до -78%. Выбирайте курс и приступайте к обучению! Новый поток стартует 1 августа.

🧊 Горячий август — охлаждаем скидками на курсы повышения квалификации и профпереподготовки! Старт обучения — 1 августа
Наличные деньги

ЦБ обнародовал свежие данные по фальшивой наличке

Специалисты нашли больше одной тысячи поддельных 5-тысячных купюр.

Инвестиции

Стало известно, сколько стоит одна акция Яндекса на Мосбирже

Объем торгов ценными бумагами МКПАО «Яндекс» уже превысили 6 млрд рублей. Стоимость акций растет на 11,6%.

igotosochi
Инвестиции

ИТ-ипотека Шрёдингера. Конец льгот. Москва и Сочи продолжают дорожать. Что произошло с ценами на недвижку за месяц?

Продолжаю следить за тем, что происходит с ценами на недвижимость в Москве и в Сочи — самых дорогих городах России. Как думаете, где цены выросли сильнее? А что будет с ипотекой? Вот и узнаем. В прошлый раз я смотрел май–июнь. Изучаем, что произошло за месяц, думаем, что будет дальше.

ИТ-ипотека Шрёдингера. Конец льгот. Москва и Сочи продолжают дорожать. Что произошло с ценами на недвижку за месяц?
Обзоры для бухгалтера

Утренний бухгалтер № 5688. Бизнес возмущен: взносы ИП будут расти на 4 тыс. руб. ежегодно, а базу 300 тыс. менять не планируют

Фиксированный размер страховых взносов, которые ИП платит за себя, в 2025 году вырастет до 53 658 рублей.

Криптовалюта

Из законопроекта о майнинге уберут ряд запретов

Глава комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев сообщил, что документ примут до конца текущей сессии.

1
Гульнара Волынец
Самозанятые

Аренда и самозанятость

🏠Сдача жилья в аренду — один из самых популярных видов деятельности, при котором люди используют «самозанятый» налоговый режим. 😑Так вот: у меня не очень хорошие новости для тех, кто соберется продать такое жилье раньше, чем истекут 3 года или 5 лет владения им.

Аренда и самозанятость
Информационные технологии

OpenAI объявила о запуске поисковой системы SearchGPT на базе искусственного интеллекта

Разработка SearchGPT ставит OpenAI в прямую конкуренцию с компанией Google, которая также спешит внедрить функции искусственного интеллекта в свою поисковую систему.

1
Юзвак Максим
Обзоры новостей

Налог на мигрантов, рост налога для жильцов верхних этажей, освобождение от налога иностранных пенсионеров в обзоре

Налоговые события.

Интересные материалы

Обзоры для бухгалтера

Не успеваете составить отчеты и собрались временно сдать нулевки? Будьте осторожны! «Ночной бухгалтер» № 1732

Если бухгалтер не успевает вовремя сформировать правильную отчетность, то может показаться, что хороший вариант — сдать нулевки, а чуть позже отправить уже корректировочные отчеты. Узнали, как будем отдыхать в 2025 году, грозит ли нейросеть стать конкурентом бухгалтеру и что происходит с YouTube.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру