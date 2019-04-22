НДФЛ при оплате лечения внуков, последствия покупки цифровой подписи работнику, отмена налогов для пожилых в обзоре

1.Вычет по НДФЛ при оплате лечения внуков

ФНС России рассмотрела возможность применения бабушками и дедушками вычета по НДФЛ при оплате ими лечения внуков. Было отмечено, что внуки не являются членами семьи бабушек и дедушек. В этой связи при оплате лечения внуков права на получение вычета по НДФЛ не возникает (Письмо от 15 мая 2024 № БС-17-11/1387@).

Аналогичную позицию ранее высказывал Минфин.

2.НДФЛ и взносы при оплате цифровой подписи сотруднику

Минфин обращает внимание, что если электронная подпись оплачивается для ведения электронного документооборота в организации, а не для личных потребностей работника, то такая оплата не облагается НДФЛ и страховыми взносами (Письмо от 29 марта 2024 г. № 03-04-06/28364).

3.Освобождение пожилых от налогов

А в США активно идет избирательная кампания и кандидаты в президенты не скупятся на предвыборные обещания. Так, Дональд Трамп заявил, что пожилые люди не должны платить налоги с социальных пособий. Такое заявление предполагает отмену налога с социальных выплат. Однако какой-то конкретики озвучено не было. Поэтому, как будет реализовано это заявление и будет ли реализовано вообще, не понятно.

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