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Юзвак Максим
Судебная практика по налоговым спорам

Практика Конституционного Суда по налогам за второе полугодие 2023

Рассматриваются ключевые решения КС по налоговым вопросам.

Общие вопросы

Определение от 27 декабря 2023 № 3537-О (ХОРОС)

Основание для обращения: оспариваемые законоположения по смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой, позволяют налоговым органам осуществлять взыскание налоговой задолженности без учета нарушения ими сроков проведения мероприятий налогового контроля и вынесения решения по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки.

Позиция суда: при проверке судом соблюдения налоговым органом сроков осуществления принудительных мер сроки совершения упомянутых действий учитываются в той продолжительности, которая установлена нормами Налогового кодекса; несвоевременное совершение налоговым органом действий по взысканию налоговой задолженности не влечет продления совокупного срока принудительного взыскания задолженности, который исчисляется объективно — в последовательности и продолжительности, установленной указанным Кодексом; пропущенный уполномоченным органом по уважительным причинам срок может быть восстановлен судом (постановление Пленума ВАС от 30 июля 2013 года № 57 «О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации»; обзор судебной практики по вопросам, связанным с участием уполномоченных органов в делах о банкротстве и применяемых в этих делах процедурах банкротства (утвержден Президиумом ВС 20 декабря 2016 года).

Определение от 31 октября 2023 № 2989-О (HOTEX)

Основание для обращения: оспариваемое допускает взыскание недоимки по налогам с взаимозависимых с налогоплательщиком лиц в более длительные сроки, чем с самого налогоплательщика.

Позиция суда: фактически требования заявителя сводятся к необходимости распространения указанного в оспариваемом законоположении давностного срока также и на случаи обращения налогового органа с заявлением о взыскании налоговой задолженности с взаимозависимых с налогоплательщиком лиц, что, однако, не предусмотрено федеральным законодателем, который с учетом его дискреции в сфере налогообложения вправе самостоятельно устанавливать порядок такого взыскания в случае нарушения налогоплательщиком обязанности по уплате налогов и сборов, в том числе разграничивая сроки принудительного взыскания в зависимости от существа возникающих правоотношений. С учетом сказанного оспариваемое законоположение не может рассматриваться как нарушающее конституционные права заявителя в указанном в жалобе аспекте.

Определение от 20 июля 2023 № 2164-О (Лебедев М.Ю.)

Основание для обращения: оспариваемое законоположение допускает направление налогоплательщику требования об уплате налогов, сборов и страховых взносов и осуществление их принудительного взыскания по истечении трех лет с момента завершения налогового периода, за который производится такое взыскание.

Позиция суда: в статье 70 НК федеральный законодатель, действуя в рамках своей дискреции, установил сроки направления требования налогоплательщику. Так, оспариваемое законоположение устанавливает, что требование должно быть направлено налоговым органом налогоплательщику не позднее трех месяцев со дня выявления недоимки, и не связывает этот день с датой образования соответствующей недоимки, сроками проведения налоговой проверки, трехлетним предельным сроком глубины охвата выездной налоговой проверки или датой принятия решения по ее результатам, а также сроком давности привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения.

Налоговый контроль

Определение от 28 сентября 2023 № 2207-О (Хорошев А.Ф.)

Основание для обращения: оспариваемые нормы позволяют признать физическое лицо контролирующим иностранную компанию в случае, когда назначена ликвидационная комиссия (ликвидатор) данной организации.

Позиция суда: предусмотренный правовой механизм уведомлений об участии в иностранных организациях и о контролируемых иностранных компаниях, как и порядок признания налогоплательщиков контролирующими лицами, направлен на обеспечение налогового органа достоверной информацией об участии налогоплательщиков в иностранных компаниях и тем самым на установление обстоятельств, влияющих на действительный размер налоговых обязательств налогоплательщиков, признаваемых налоговыми резидентами РФ, т.е. на реализацию положений статьи 57 Конституции. С учетом этого, а также принимая во внимание, что нахождение контролируемой иностранной компании в процессе ликвидации не исключает возникновение у контролирующего лица налоговых обязательств в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, оспариваемые законоположения сами по себе не могут расцениваться как нарушающие конституционные права заявителя.

Постановление от 14 июля 2023 № 41-П (Вымпел-Коммуникации)

Основание для обращения: оспариваемое законоположение допускает принятие ФНС решения о проведении проверки полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами в отношении конкретной сделки в течение двух лет со дня получения уточненного уведомления по контролируемым сделкам за соответствующий год вне зависимости от наличия в нем новых сведений о такой сделке.

Позиция суда: признать абзац первый пункта 2 статьи 105.17 НК не соответствующим Конституции, ее статьям 1 (часть 1), 2, 15 (часть 2), 19 (часть 1), 34 (часть 1), 35 (часть 1), 55 (часть 3) и 57, в той мере, в какой он в системе действующего правового регулирования по смыслу, придаваемому ему правоприменительной практикой, влечет исчисление предусмотренного им срока на принятие ФНС решения о проведении проверки контролируемой сделки со дня получения уточненного уведомления в том случае, когда в первоначальном уведомлении были приведены сведения об этой сделке и налоговый орган в решении не обосновал, что новые содержащиеся в уточненном уведомлении сведения об этой или иных сделках являются значимыми для целей принятия соответствующего решения.

Практика КС за второе полугодие 2023:

Налоговая ответственность

Определение от 14 декабря 2023 № 3286-О (Адонин Е.Т.)

Основание для обращения: оспариваемое законоположение допускает привлечение налогоплательщика, ошибочно применявшего специальный режим налогообложения вместо общего режима налогообложения, но подавшего декларацию и уплатившего соответствующий налог, к налоговой ответственности за непредставление деклараций по НДФЛ и НДС с одновременным привлечением к ответственности за их неуплату.

Позиция суда: при ошибочном применении упрощенной системы налогообложения вместо общей системы налогообложения бюджетной системе наносится ущерб, что делает необходимым взыскание — при установлении состава налогового правонарушения, в том числе вины соответствующих субъектов, — налоговых санкций за неуплату конкретных налогов и непредставление по ним налоговых деклараций.

В деле заявителя судами было установлено, что непредставление Е.Т. Адониным налоговых деклараций по общей системе налогообложения не было связано с добросовестным заблуждением относительно применяемой системы налогообложения, он не мог не осознавать противоправность своих действий, за совершение которых налоговым органом назначены штрафы в минимальном размере.

Уголовная ответственность

Определение от 30.11.2023 № 3260-О (Камаров А.Т.)

Основание для обращения: оспариваемое положение предусматривает уголовную ответственность за неосмотрительность при определении налоговых последствий результатов реальных хозяйственных операций с поставщиком — подставным лицом, не уплатившим налоги по своим обязательствам перед бюджетом, притом что налоговым органом установлена неосторожная форма вины в совершении налогового правонарушения.

Позиция суда: статья 199 УК по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующих правовых норм предусматривает ответственность лишь за такое деяние, которое совершается с умыслом и направлено на избежание уплаты налога в нарушение установленных налоговым законодательством правил. Принятые в порядке арбитражного или гражданского судопроизводства и вступившие в законную силу решения судов по арбитражным и гражданским делам не могут восприниматься как предрешающие выводы суда при осуществлении уголовного судопроизводства о том, содержит ли деяние признаки преступления, а также о виновности обвиняемого, которые должны основываться на всей совокупности доказательств по уголовному делу

НДС

Определение от 14 ноября 2023 № 3014-О (Арткера)

Основание для обращения: оспариваемые законоположения допускают взыскание с организации-арендатора суммы налога на добавленную стоимость по операции, которая перестала являться объектом обложения налогом на добавленную стоимость.

Позиция суда: положения подпункта 15 пункта 2 статьи 146 и пункта 1 статьи 168 НК не могут расцениваться как нарушающие конституционные права заявителя, в деле с участием которого суды установили, что в заключенном им договоре аренды нежилых помещений порядок изменения арендной платы в случае изменения налоговых обязанностей сторон определен не был (притом что договор заключался с конкурсным управляющим арендодателя, признанного банкротом).

Определение от 20 июля 2023 № 2115-О (Сперанский С.Б.)

Основание для обращения: оспариваемые законоположения возлагают обязанность по уплате налога на добавленную стоимость не на лиц, определенных в качестве его плательщиков, а на конечных покупателей товаров (работ, услуг), и препятствуют возмещению гражданину вреда, причиненного принятием неконституционных законов, требуя в качестве необходимого условия наступления гражданско-правовой ответственности государства признание этих законов неконституционными в установленном порядке.

Позиция суда: оплата покупателями (населением) товаров (работ, услуг), притом что их розничная цена формируется в том числе с учетом суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей уплате продавцом-налогоплательщиком, не свидетельствует о возложении обязанности налогоплательщика на физических лиц — покупателей товаров (работ, услуг).

НДФЛ

Определение от 30 ноября 2023 № 3023-О (Аникина Л.П.)

Основание для обращения: оспариваемое законоположение допускает произвольное увеличение налоговой базы налогоплательщика за счет соответствующей выплаты.

Позиция суда: оспариваемая норма, принятая федеральным законодателем в пределах его дискреции в сфере налогообложения, предусматривающая льготу по налогу на доходы физических лиц, в части отсутствия в ней положения об освобождении от обложения налогом на доходы физических лиц выплаты за время вынужденного прогула не может рассматриваться как нарушающая конституционные права налогоплательщиков.

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Юзвак Максим
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