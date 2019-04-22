Налог на аварийные дома, НДФЛ по по подарочному сертификату и статистика по налоговым штрафам в обзоре

Актуальные события налоговой сферы

1. За что штрафуют налогоплательщиков

Налоговая служба отчиталась, что с января по май собрала с налогоплательщиков 2 млрд. 400 млн. штрафов. Это на 1 млрд. больше, чем за тот же период прошлого года. Больше всего налоговики обогатились за счет забывчивых налогоплательщиков, которых штрафовали за несвоевременное представление отчетности.

2. НДФЛ по подарочному сертификату

Минфин напоминает, что дарение лицу от организации сертификата может привести к НДФЛ, если его стоимость составляет более 4 тыс. рублей. Также обращается внимание, что возврат физическому лицу, получившему подарочный сертификат, стоимости сертификата не образует облагаемый доход (Письмо от 15 июля 2024 г. № 03-04-05/61683).

3. Налог на аварийные дома

В городе Атланта (США) установили дополнительный налог на аварийные дома. Предполагается, что налоговые счета по отдельным объектам недвижимости могут вырасти в 25 раз (в сравнении с текущей ставкой) из-за их аварийности. Указывается, что такая мера необходима, поскольку ветхие дома притягивают преступность, опасны для детей и снижают качество жизни жильцов.

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