Налоговые бунты, терроризм налоговиков, розыгрыш налоговых льгот в обзоре международных новостей за июль 2024

Рассматриваются наиболее интересные международные события в налоговой сфере

Обзор международных событий в налоговой сфере за июль 2024

Налоговые бунты. Жители Кении Бунтовали из-за предложения властей поднять налоги. Правда, сообщается, что президент страны отзывает спорный законопроект. Однако протестующие все равно требуют его отставки. Как говорится, есть у Революции начало, нет у Революции конца!

Климатический налог. В Дании подготовили законопроект о введении климатического налога на фермеров, занимающихся животноводством, так как их животные своим присутствием загрязняют атмосферу. Вообще это не первая попытка ввести такого рода обложение. Первой отличилась Новая Зеландия. Но после акций протеста власти отказались от этой затеи.

История показывает, что единственным результатом такого рода налогов является сокращение поголовья скота и рост стоимости мяса. Поэтому американские фермеры аплодируют стоя. Ну а мы? А у нас своих проблем хватает.

Налог на молоко. В Пакистане ввели налог на молоко, в результате чего стоимость молочных продуктов стала выше, чем в ведущих европейских странах. Это решение особенно удивительно с учетом того, что 40% населения страны живет в бедности, а 40% детей страдают задержкой роста. Однако встает вопрос, что побудило власти пойти на такой шаг. Как оказалось, значительный рост налогов в Пакистане вызван требованиями МВФ для выдачи очередных кредитов. Тут даже у противников «теории заговоров» может возникнуть мысль, а не стремится ли МВФ сократить население бедных стран.

Шекели для Палестины. Вы таки будете смеяться, но Израиль начал выплачивать Палестине налоги. Ну как начал, возобновил. Дело в том, что до известных событий Израиль собирал налог с товаров, которые направлялись на Западный берег реки Иордан через Израиль. А затем собранные суммы выплачивались Палестинской администрации. После нападения Хамаса эти выплаты были прекращены. И вот периодически они возобновляются. На этот раз сумма получилась значительной – 435 млн. шекелей или 116 млн. долларов. Но палестинцы все равно недовольны. Говорят, мало и жалуются, что евреи собирают больше, чем выплачивают.

Налог на оборону. Ну а один из прибалтийских тигров – воинственная Эстония все готовится к войне. В преддверии выборов премьер-министра ключевым вопросом стал налог на оборону. Один из кандидатов, Кристен Михал, говорит о его необходимости, но вступит он в силу не ранее середины 2025 года.

Блокировка SIM-карт должников. В Пакистане налоговая служба заблокировала 210 тысяч SIM-карт налогоплательщиков, не подающих декларации и не уплачивающих налоги. Однако 62 тысячи уже были разблокированы после устранения нарушений. Только не показывайте это ФНС.

Гендерное неравенство в налогообложении. Организация ATI – Налоговая инициатива Аддис-Абеба (есть и такое) провела конференцию по вопросу влияния налоговой политики на гендерные аспекты. Так, обложение на Мальдивах женских средств личной гигиены было квалифицировано как гендерное неравенство. Также в качестве дискриминации женщин рассматривается налогообложение услуг по уходу за детьми, поскольку работающие женщины несут на себе это финансовое бремя.

Обложение производителей каннабиса. В США активно обсуждаются планы администрации Байдена переквалифицировать марихуану из Списка 1 в Список 3 контролируемых веществ. Дело в том, что производители веществ, включенных в Список 1 не могут учесть обычные коммерческие расходы на аренду, зарплату, коммуналку и др. Включение марихуаны в Список 3 позволит учитывать соответствующие затраты в целях налогообложения. Это, по мнению экспертов, приведет к расцвету отрасли. Ну а мы не забываем, что любые наркотики – это зло.

Бухгалтерская забастовка. В Бухаресте, а также в других городах Румынии прошла забастовка бухгалтерских работников, к которым присоединились предприниматели и экономисты. Участники протестовали против введения электронных счетов-фактур, обложения электронных услуг и нестабильности налогового законодательства (!). Знакомо, правда?

Отмена подоходного налога. А в США активно обсуждают предвыборные обещания Трампа по отмене подоходного налога. Прежде всего специалисты задаются вопросом, как будут компенсированы триллионы долларов, которые не поступят в бюджет при отмене налога. Возможно, это будет сделано за счет повышенного налогообложения импортных товаров. Однако такой шаг приведет к росту их стоимости, а также повысит спрос на внутренние товары, что также приведет к росту цен.

Налоговые женоненавистники. В Британии набирает оборот дело братьев Эндрю Тейта и его брата Тристана. Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов с доходов от онлайн-бизнеса, в том числе с OnlyFans. Особую пикантность делу придает то, что братья сейчас находятся в Румынии, где их обвиняют в торговле людьми, изнасиловании и создании преступной группы для сексуальной эксплуатации женщин. Британские СМИ особо подчеркивают, что Эндрю продвигает женоненавистнические взгляды, что сделало его одним из самых известных и влиятельных людей в мире. Любопытно, что обвинение в суде поддерживает женщина. Интересно, у них есть шансы?

Продавец пончиков. В США был пойман и осужден некий Кит Томас Жак, который на протяжении 6 лет продавал пончики, кофе и чуррос на спортивных и культурных мероприятиях и сумел уклониться от уплаты 500 000 $, занижая свои доходы в декларациях. Суд приговорил Жака к году домашнего ареста. Держись Жак.

Налоговый апартеид. Что мы знаем о ЮАР? То что там был апартеид. Но теперь там есть и налоговые мошенники. Так, там создаются поддельные сайты налоговой службы, на которые заманиваются налогоплательщики для получения конфиденциальной информации. Благодаря этому зачастую удается получить доступ к денежным средствам несчастных. Кроме того, мошенники рассылают поддельные уведомления об уплате налогов, рассказывая, что при неоплате налогоплательщики будут оштрафованы и осуждены к тюремному сроку.

Налог на грех. Такое поэтическое название имеет алкогольный акциз на Филиппинах, который стал причиной жарких споров. Защитники здоровья требуют его повышения, ссылаясь на негативную статистику. Так, 3.11% смертей в стране напрямую связано с алкоголем. Однако финансовые власти не особо хотят вводить дополнительные налоги из-за высокой инфляции.

Следует заметить, что рост акциза на алкоголь может дать обратный эффект. Вместо сокращения потребления люди перейдут на суррогат, что в свою очередь повлечет еще большее ухудшение статистики по смертности.

Повышенное обложение пенсионеров. В Британии обсуждается явление «неутомимых» пенсионеров. Это люди, которые после выхода на пенсию продолжают активно работать. В качестве мотивов пенсионеры называют желание заработать на предметы роскоши (в т.ч. путешествия, ремонт дома), поддержание активности мозга. Вместе с тем, для «неутомимых» возникают и негативные последствия. Получая одновременно и пенсию, и трудовой заработок, они могут превысить лимит доходов, что приведет к повышенному налогообложению. Нам бы их проблемы.

Налоговые выходные. В США во многих штатах проводятся налоговые выходные. Заключаются они в том, что власти штата в выходные дни освобождают от обложения продажи предметов первой необходимости (компьютеры, одежда, обувь, школьные принадлежности). Делается это, как правило, в преддверии учебного года, чтобы снизить финансовые затраты родителей.

Американцы платят России. Минфин США продлил разрешение американским гражданам и принадлежащим им компаниям платить налоги, сборы и пошлины в России, если это необходимо для осуществления повседневной деятельности. Российский Минфин возражать не стал.

Налоговые новости за июль 2024

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Налог на пустые дома. В Австралии рассматривают проблемы налога на пустующие дома. Обязанность по уплате налога возникает, когда дом не используется более шести месяцев. Смысл налога заключается в том, чтобы владелец либо заселил дом, либо продал его. Правда, отмечается, что многие пустующие дома не облагаются этим налогом, поскольку их тяжело обнаружить. Так, в штате Виктория установлено чуть более 1000 объектов, подлежащих обложению налогом. Однако анализ потребления электроэнергии показывает, что таких объектов на порядок больше. Кроме того, ставится под сомнение сама целесообразность такого налога. По мнению ряда специалистов, владельцы вправе сами решать заселять им дом или нет.

Налога на сахар. В Британии обсуждают результаты введения налога на сахар (или на безалкогольные напитки). Отмечается, что снилось общее потребление сахара. Кроме того, производители напитков уменьшили его использование в своих товарах. Это, в свою очередь, позволило избежать ожирения у девочек в 5000 случаев, а также снизило количество обращений к стоматологам по поводу гнилых зубов. Сладенького еще хочется?

Индийские налогоплательщики. Некий житель Дели Апур Джайн пожаловался, что он заплатил 50 000 рупий за урегулирование спора размером в 1 рупию. Под постом разгорелся настоящий спор. Одни ругали индийских налоговиков, другие задавались вопросом, а зачем индиец привлекал налогового специалиста, если вопрос был такой малозначительный. В общем, загадочная история.

Налог на чаевые. В США активно обсуждается предвыборное предложение Дональда Трампа (здоровья ему и его семье) об освобождении от налогов чаевых. Обосновывается это тем, что чаевые платят тем, кто хорошо работает, и несправедливо облагать за стремление к качественному труду. Кроме того, чаевые выплачиваются в сферах с низкими зарплатами, то есть это, по сути, льгота для лиц с низкими доходами. Впрочем, у идеи есть и противники. Указывается, что освобождение приведет к налоговым схемам. Так, под видом чаевых станут выплачивать зарплату. Появятся новые сферы для применения чаевых – их будут платить врачам, бухгалтерам, юристам.

Спасение рабов. Налоговая полиция Италии в рамках своей деятельности освободила 33 индийских рабочих от «рабских условий труда». Как сообщается, двое индийских предпринимателей оплатили приезд своих соотечественников в Италию, а затем заставили трудиться семь дней в неделю по 10-12 часов в день. Хм, это получается, я раб?

Налог на спорт. На Мальте установили налог от спортивной деятельности. С 2025 года налогом в размере 7,5% будут облагаться доходы: игроков, тренеров, спортивных аналитиков, врачей команд и других.

Поколение Z. В Австралии активно обсуждают абсолютное незнание поколением Z (люди, родившиеся в период с 1997 по 2012) налоговых прав и обязанностей. В итоге молодые люди переплачивают налоги, не могут правильно заполнить декларацию и заявить вычеты на возврат части налогов. Обсуждение сводится к тому, что налоговые знания необходимо давать уже в школе.

Проблемы Бейонсе. У певицы Бейонсе возникли проблемы с налоговой службой США. Служба посчитала, что поп-звезда недоплатила налоги в сумме 2,7 миллиона долларов. Впрочем, в отличие от Ивлеевой, у Бейонсе, скорее всего получится урегулировать спор. Певицей были поданы дополнительные документы, которые рассматриваются. При этом налоговая служба утверждает, что большинство вопросов разрешилось.

Соц.сети зло. Налоговая служба США выпустила сообщение, что распространяемая по социальным сетям информация о возможности получения самозанятыми налогового вычета является ложной. Служба призывает прекратить подавать заявления на получение данной льготы. Также налогоплательщикам рекомендуется обращаться к налоговым специалистам, а также не консультироваться в социальных сетях и у маркетологов.

Борьба с ростом аренды жилья. Администрация Байдена пытается решить проблему роста стоимости аренды жилья. Так, компании, повышающие арендную плату более чем на 5% в год, могут быть лишены налоговых льгот. В частности, им предлагается запретить ускоренную амортизацию. Байден отмечает, что семьи заслуживают доступное жилье – это американская мечта. При этом для многих американских семей арендная плата высока, а покупка жилья недоступна.

Злоупотребление уходом за детьми. В Великобритании обсуждается необоснованное применение льготы при уходе за детьми на рабочем месте. Предполагается, что затраты работников на обустройство яслей на рабочем месте уменьшают их облагаемую зарплату, а это, в свою очередь, уменьшает для работодателей базу по страховому налогу. Однако вместо самостоятельного обустройства мест для ухода за детьми работодатели стали привлекать сторонние организации.

Налог на парковки. В целях борьбы с пробками в Нью-Йорке предлагается ввести налог на парковки. Он будет препятствовать въезду в районы с большим скоплением людей и машин, поскольку повысит цены на парковку. Кроме того, налог позволит привлечь деньги на улучшение инфраструктуры.

Налоговая лотерея. В городе Аталанта (США) запустили программу налоговых льгот в размере 10 млн. для помощи пожилым гражданам в уплате налога на недвижимость.

Согласно условиям льготы получат 200 случайных граждан. Для участия в розыгрыше необходимо, чтобы лицо достигло 60 лет, а его доход составлял не более 45 000 долларов в год.

Снижение акцизов на айкос. В Новой Зеландии зам. министра здравоохранения снизила акцизы на нагреваемые табачные изделия. В обоснование было указано, что такая мера направлена на помощь заядлым курильщикам. Правда, многие подозревают, что не обошлось без договоренностей с табачными компаниями.

Трамп помог Байдену. Хантер Байден (сын того Байдена, который президент США) и его представители требуют прекратить преследование по налоговым преступлениям, поскольку спец.прокурор по делу был назначен незаконно. При этом в качестве обоснования они ссылаются на дело Трампа, в котором аналогичное нарушение привело к прекращению дела.

Налоговый терроризм. В Индии требуют прекратить налоговый терроризм, заключающийся в том, что многие налоговые требования датированы1962 годом. Но при этом отсутствуют основания для их списания, в связи с чем они продолжают отражаться в бухгалтерской отчетности.

ТОП-10 Налоговых споров за 2023

Бегство из Лондона. Анонсированная налоговая реформа в Британии может привести к уезду из страны значительной части иностранных богачей. Связано это с тем, что общее правило о необложении дохода, полученного вне Британии, может быть отменено или значительно пересмотрено. «Представление о том, что Великобритания просто слишком хороша, чтобы уезжать, неверно. Несправедливо, когда богатства, созданные за пределами Великобритании еще до переезда в страну, облагаются таким высоким налогом» - говорит один из них.

Налог на ангелов. В Индии активно обсуждается необходимость отмена налога на инвестиции или другое название – налог на ангелов (дьявольский налог). Он предполагает, что разница между покупной стоимостью акций и их справедливой ценой должна облагаться налогом. Большинство специалистов указывают на то, что такое налогообложение тормозит привлечение инвестиций.

Антитуристический налог

. В Испании прошли антитуристические протесты. В этой связи власти Барселоны предложили повысить туристический налог для туристов, прибывающих в город для краткосрочных экскурсий (менее 12 часов). Сейчас налог составляет 7 евро.

А в Венеции наоборот

. А вот в Венеции эксперимент по введению туристического налога на однодневные экскурсии позволил бюджету собрать 2 миллиона евро. Однако его главная цель, а именно уменьшение потока туристов, не была достигнута. В этой связи в городе проходят акции по отмене этого налога.

Налог на бедных

. Ранее в обзорах уже говорилось, что человеколюбивая Эстония планирует ввести налог на оборону. Предполагается, что это будет сборный налог, состоящий из дополнительных 2% НДС, 2% корпоративного налога и 2% подоходного налога. Если по НДС и корпоративному налогу это означает просто общий рост ставки, то по подоходному налогу для физических лиц происходят принципиальные изменения. Так, в стране существует необлагаемый минимум. Например, для пенсионеров он составляет 776 евро. С учетом того, что средняя пенсия в прибалтийской стране составляет 774 евро, то большинство пенсионеров налог не уплачивает. Однако в отношении 2% подоходного оборонного налога необлагаемый минимум применяться не будет. Вот и получается, что облагаться будут самые бедные слои населения.

Суд над Байденом. Ну а семью Байденов продолжают преследовать несчастья. Наконец-то назначено судебное разбирательство по уголовному делу о неуплате налогов Хантером Байденом. Сын Президента США обвиняется в неуплате 1,8 миллионов долларов.

Королевские налоги. Наследный принц Уильям подал отчетность по герцогству Корнуолл, которое является источником дохода принца и его семьи. Согласно данным годовой доход составил 23,6 миллиона фунтов. Также отмечается, что с этого дохода удержан налог. Однако принц, в отличие от своего батюшки, короля Карла III(он же Чарльз), не стал раскрывать сумму уплаченного налога. Утверждается, что сумма налога выше, чем уплачивал его отец в бытность принцем (5,9 миллионов фунтов).

Доходы принца идут, в том числе на содержание персонала – 66 человек. При этом с особой гордостью заявляется, что часть сотрудников относится к меньшинствам.

Старость налоговика. В округе Мекленбург (Северная Каролина, США) ушел на пенсию сборщик налогов Нил Диксон, проработавший около 30 лет. Казалось бы, рядовое, частное событие. Однако хотелось бы привести цитату из статьи по этому поводу. «Сотрудники сказали, что им будет не хватать разговоров с ним о телешоу и шуток о его отце. Нил рад провести свой выход на пенсию с семьей. Он с нетерпением ждет поездок по национальным паркам и достопримечательностям, а также посещения стран Европы и Азии. Он планирует как можно больше кататься на велосипеде, читать и играть в гольф, чтобы максимально использовать свое время!».

Налог на высоту. В городе Голд-кост (Австралия) спорят о справедливости резкого повышения налогов в отношении владельцев квартир на верхних этажах. Так, для владельцев с 5 по 10 этаж рост налога составил 5-10%, с 11 по 20 этаж – 20-30%, с 21 по 40 – 30-40%, ну а выше 40-го этажа – 40-50%. Одни говорят, что в этом есть справедливость, поскольку квартиры на верхних этажах имеют бОльшую ценность. Другие отмечают, что многие владельцы приобретали квартиры 25 лет назад и не имеют лучших условий проживания и больших доходов, чем жители, например, 5-х этажей.

Налог на бездетных. А в США обсуждают налоговые воззрения возможного вице-президента (при победе Трампа) Джей Ди Вэнса. Отмечается, что в своих интервью он высказывался о необходимости более высокого обложения лиц, не имеющих детей. Впрочем, оппоненты парируют, что сейчас это реализуется через налоговые льготы на детей. Соответственно, в предложении Вэнса нет ничего нового.

Справка для выезда за границу. На выходных в Индии социальные сети взорвала новость о том, что для выезда за границу требуется специальная справка об освобождении от уплаты налогов. Получалось, что многие граждане страны оказывались невыездными. Это стало основанием для резкой критики действующего правительства. В этой связи власти были вынуждены выступить со специальным заявлением, что справка требуется ограниченному кругу лиц. А именно такая справка необходима для подозреваемых в финансовых махинациях, а также имеющих крупную налоговую задолженность.

День налогового стукача. В США празднуют День осведомителя (у нас бы такой праздник назвали День стукача или сексота). Налоговая служба отмечает, что благодаря осведомителям удалось собрать 7 миллиардов налогов за период с 2007 по 2024. Правда, делают свою работу осведомители не за спасибо. За этот же период им было выплачено 1,7 млрд. долларов. Только в 2023 было выплачено в качестве премий осведомителям 88 миллионов. Для того, чтобы осведомителям было удобней стучать на соседа передавать информацию, в 2025 году будет запущен цифровой портал для подачи заявлений.

Борьба с налоговиками. А в США Налоговая служба опубликовала отчет по борьбе с неуплатой налогов в собственных рядах. Было установлено, что 70 сотрудников умышленно не платили налоги. Правда, уволили только 20 человек. Всего за период с 2021 по 2023 к дисциплинарной ответственности за несоблюдение налогового законодательства было привлечено более тысячи сотрудников.

Практика Конституционного Суда за 2 полугодие 2023

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