НДФЛ при разделе имущества супругов, налог при краткосрочном владении недвижимости, вычет по мед.изделиям в обзоре

День не изобиловал интересными налоговыми событиями. Единственное, Минфин дал ряд интересных разъяснений. О них и поговорим

1. НДФЛ при разделе имущества супругов

Минфин рассмотрел последствия заключения между бывшими супругами соглашения о разделе совместно нажитого имущества. Было отмечено, что заключение такого соглашения не образует доход, облагаемый НДФЛ (Письмо от 21 февраля 2024 г. № 03-04-05/15328).

Следует заметить, что Минфин и ранее высказывал аналогичную позицию.

2. Налог при краткосрочном владении имуществом

Минфин обращает внимание, что если право собственности на недвижимость возникло и прекратилось в одном месяце, то уплатить придется за полный месяц. В данном случае рассматривалась ситуация приобретения имущества до 15 числа месяца и прекращение права собственности на него после 15 числа этого же месяца (Письмо от 12 июля 2024 г. № 03-05-06-01/65144).

3. Последствия покупки мед.изделия

Рассмотрев ситуацию приобретения лицом медицинского изделия (имплантат внутрисуставной инъекции) Минфин пришел к выводу, что отсутствуют основания для предоставления налогоплательщику социального вычета на лечение (лекарства), поскольку на мед.изделия такой вычет не распространяется (Письмо от 10 июля 2024 г. № 03-04-05/64568).

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