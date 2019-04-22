Ключевые позиции Минфина за июль 2024. Обзор писем

Обзор опубликованных в июле писем Минфина России

Контролирующее лицо

Владелец 25%-ой доли не становится контролирующим лицом (Письмо от 27 апреля 2024 № 03-12-11/2/40170).

Расходы при помощи мобилизованным

Невозможность учета расходов по безвозмездным работам (услугам), а также при безвозмездной передаче имущественных прав контрактникам и мобилизованным (Письмо от 9 апреля 2024 г. № 03-03-06/1/32470).

Аренда авто

Компенсация командированному работнику расходов по аренде авто облагается НДФЛ и взносами, за исключением случаев, когда авто использовалось для поездки из аэропорта, вокзала до места назначения и обратно (Письмо Минфина России от 27.04.2024 № 03-04-06/40114).

Налог на самозанятых в многоквартирном доме

Сделан вывод о невозможности применения председателем и членами совета многоквартирного дома налога на самозанятых (Письмо от 16 апреля 2024 г. № 03-11-11/35076).

НДФЛ при признании сделки недействительной

Минфин повторил свою позицию, что при признании сделки по отчуждению недвижимого имущества недействительной срок владения в целях НДФЛ исчисляется с момента первичной регистрации права собственности на недвижимость (Письмо от 15 апреля 2024 г. № 03-04-05/34874).

Налоговые новости за июль 2024

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Об избежании двойного налогообложения при УСН

Следует выделить позицию Минфина по вопросу возможности применения Соглашений об избежании двойного налогообложения к УСН. На примере Азербайджана Министерство делает вывод, что Соглашение к УСН не применяется, поскольку УСН заменяет собой не только налоги на доходы и имущество (на которые Соглашение распространяется), но и налог на добавленную стоимость (Письмо от 9 апреля 2024 г. № 03-11-06/2/32569). В целом эта позиция Минфина не новая. Однако встает вопрос, изменится ли этот подход после «налоговой реформы», когда плательщики УСН станут также и плательщиками НДС.

Учет при производстве генераторов

В Письме от 29 мая 2024 г. № 03-03-07/49471 было отмечено, что особенностей порядка учета расходов для организаций, производящих электрические генераторы постоянного тока, глава 25 НК РФ не содержит.

НДС при реализации прав на заключение договора

В Письме от 8 апреля 2024 г. № 03-07-11/31806 Минфин пришел к выводу, что операции по реализации прав на заключение договоров о комплексном развитии территории облагаются НДС в общеустановленном порядке.

Обложение катера

В Письме от 3 июня 2024 № 03-05-06-04/50978 Минфин отмечает, что объектом обложения транспортным налогом является катер при его регистрации в установленном порядке. Следует заметить, что недавно Минфин давал схожее разъяснение и по моторной лодке (Письмо от 27 мая 2024 г. № 03-05-06-04/48499).

Зачет иностранного налога

Минфин России разъяснил, что зачет иностранного налога может происходить в том периоде, в котором учтены доходы, с которых этот иностранный налог был уплачен. Соответственно, если в этом периоде налоговая база равна нулю, то зачесть налог, уплаченный в иностранном государстве, не получится (Письмо от 11 июня 2024 г. № 03-03-06/2/53863).

НДС при выплате дивидендов недвижимостью

Минфин России обращает внимание, что передача недвижимости в счет дивидендов – это операция, облагаемая НДС. При этом получатель (участник общества) такой недвижимости применить вычет по НДС не сможет (Письмо от 7 июня 2024 г. № 03-07-11/52884).

Налог на прибыль по иностранному платежному агенту

Затронут вопрос международных расчетов. Вознаграждение агента (иностранной организации), осуществляющего переводы иностранному поставщику, не облагаются в РФ, за исключением случаев, предусмотренных подп. 9.4 п. 1 ст. 309 НК РФ (Письмо от 27 мая 2024 г. № 03-08-05/48520).

Обложение понтонов и дебаркадеров

На основе анализа положений Гражданского законодательства Минфин пришел к выводу, что понтоны и дебаркадеры не относятся к недвижимости. Соответственно, они не подлежат обложению налогом на имущество (Письмо от 12 апреля 2024 г. № 03-05-05-01/33999).

Обложение электрических погрузчиков

Минфин допустил обложение электрических погрузчиков транспортным налогом на основании сведений о мощности двигателя (Письмо от 30 мая 2024 г. № 03-05-06-04/50075).

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Торговый сбор в сервисном центре

По мнению Министерства, предприниматель, оказывающий бытовые услуги в сервисном центре не должен уплачивать торговый сбор (Письмо от 23 апреля 2024 г. № 03-11-11/37969).

Налог на прибыль при «вечном фьючерсе»

В Письме были рассмотрены последствия по налогу на прибыль в отношении «вечного фьючерса», под которым понимается пролонгируемый однодневный фьючерс. При этом если по итогам дня получается положительная маржа, то для иностранца этот доход подлежит обложению налогом на прибыль. Что касается отрицательного результата по итогам дня, то он не уменьшает доход, поскольку каждая пролонгация однодневного фьючерса означает появление отдельного фьючерсного контракта (Письмо от 5 апреля 2024 г. № 03-08-05/31455).

Налог на прибыль и личные фонды

Применительно к вопросу обложения прибыли личных фондов Минфин указывает, что должны применяться нормы главы 25 НК РФ (налог на прибыль), связанные с некоммерческими организациями (Письмо от 16 мая 2024 г. № 03-03-07/44628).

Пожертвования при патенте

Разъяснение касалось пожертвований предпринимателю на ПСН. Было отмечено, что такие доходы не облагаются по патентной системе и должны включаться в базу по НДФЛ (Письмо от 3 апреля 2024 г. № 03-11-11/30601).

Срок владения прав по ДДУ

Минфин напомнил, что предельный срок владения, который установлен в ст. 217.1 НК РФ и который позволяет не облагать доходы от продажи недвижимости, не применяется к ситуации уступки прав по ДДУ. Вместе с тем доходы от реализации прав по ДДУ могут быть уменьшены на документально подтвержденные расходы (Письмо от 11 апреля 2024 г. № 03-04-05/33819).

НДФЛ при временной нетрудоспособности

Минфин не меняет позицию по вопросу обложения пособия по временной нетрудоспособности. Как и прежде такие выплаты облагаются НДФЛ (Письмо от 19 апреля 2024 г. № 03-04-05/37170).

Удержание стоимости питания из зарплаты

Минфин России рассмотрел последствия по налогу на прибыль, НДФЛ и взносам при удержании стоимости питания из зарплаты работника. Поскольку такое удержание является, по сути, оплатой самим работником питания, какие-либо последствия по указанным налогам и взносам не возникают (Письмо от 21 мая 2024 г. № 03-03-06/3/46154).

Страховые взносы у пенсионера-предпринимателя

Минфин повторил ранее высказанную позицию, что наличие у предпринимателя статуса пенсионера не освобождает его от уплаты страховых взносов (Письмо от 12 марта 2024 г. № 03-15-05/21763).

Модернизация нематериального актива

Минфин посчитал, что после модернизации нематериального актива значение нормы амортизации не изменяется в сравнении с той, которая была определена на момент включения актива в амортизационную группу (Письмо от 11 июня 2024 г. № 07-01-09/53916).

Безвозмездная передача доли

Минфин указывает на то, что в целях НДФЛ при безвозмездной передаче доли в уставном капитале возникает доход в натуральной форме (Письмо от 11 марта 2024 г. № 03-04-05/21373).

Налог на самозанятых при аренде

Минфин напоминает, что доходы от аренды недвижимости (кроме жилых помещений) не облагаются налогом на самозанятых. Например, нельзя применять налог на самозанятых к плате за аренду машино-мест в жилом доме. Такие доходы должны облагаться НДФЛ (Письмо от 6 июня 2024 г. № 03-11-11/52481).

Льготы для иностранных пенсионеров

Минфин России поясняет, что право на льготу в виде освобождения от уплаты налога на имущество имеют не только российские, но и иностранные пенсионеры – лица, получающие пенсию от иностранного государства (Письмо от 11 июля 2024 г. № 03-05-06-01/65038).

Представитель организации

Минфин России обращает внимание, что Налоговый кодекс не имеет каких-либо специальных требований к представителям организации. Соответственно, уполномоченным представителем может быть не только бухгалтер, но и иное лицо (Письмо от 4 марта 2024 г. № 03-02-08/19056).

НДФЛ при разделе/объединении земельных участков

Минфин повторил позицию, что при разделе (объединении, перераспределении выделе) земли появляется новый объект права. Соответственно, срок владения в целях НДФЛ исчисляется с момента регистрации права на вновь образованные участки (Письмо от 5 февраля 2024 г. № 03-04-05/9337).

Впрочем, следует напомнить, что если раздел (перераспределение) вызваны государственными нуждами, то в срок владения новым участком включается период владения прежним участком. Такое правило было установлено недавно принятым Федеральным законом от 22.07.2024 № 193-ФЗ.

Налог на имущество и личные фонды

Минфин вновь обратился к особенностям обложения личных фондов. Отмечается, что недвижимость, находящаяся в личном фонде облагается по правилам главы 30 НК РФ (налог на имущество организаций), а также в соответствии с законодательством субъектов РФ (Письмо от 3 июня 2024 г. № 03-03-07/50952).

Налог на прибыль при уступке долга

Особенности учета по налогу на прибыль реализации прав требований долга были затронуты в другом письме. Отмечается, что начисленные и непогашенные по долгу проценты, могут быть учтены в качестве расходов новым кредитором при дальнейшей реализации права требования (Письмо от 4 июня 2024 г. № 03-03-06/1/51276).

НДФЛ по компенсации наследнику

Минфин рассмотрел ситуацию, когда налогоплательщик при разделе наследственного имущества получил компенсацию. Министерство приходит к выводу, что такая компенсация облагается НДФЛ, поскольку в Налоговом кодексе какого-либо освобождения не предусмотрено (Письмо от 28 марта 2024 г. № 03-04-05/27765).

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