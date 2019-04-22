Юзвак Максим
Обзор судебной практики

ТОП-3 налоговых споров в практике Верховного Суда за 1 полугодие 2024

Рассматриваются наиболее интересные налоговые споры в практике Верховного Суда РФ.

Рассматриваются наиболее интересные налоговые споры в практике Верховного Суда РФ

Содержание:

  • 00:00 - Превью

  • 00:50 - Принцип недискриминации иностранцев (Определение от 15 марта 2024 г. № 305-ЭС23-22721)

  • 03:15 - Природа пониженных тарифов по взносам (Определение от 4 марта 2024 г. № 306-ЭС23-25757)

  • 06:00 - Ответственность налоговых консультантов (Определение от 13 февраля 2024 г. № 305-ЭС23-18507)

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