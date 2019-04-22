Когда не платят налог на машину, налоговые беспорядки, вычет по оплате с инвестсчета в обзоре

События в налоговой сфере

1.НДФЛ при оплате лечения с инвестсчета

ФНС России успокоила налогоплательщиков, указав на то, что оплата лечения за счет средств, находящихся на инвестсчете, не лишает права на налоговый вычет по долгосрочным сбережениям (Письмо от 28 августа 2024 № БС-4-11/9800@).

2.Транспортный налог при краткосрочной регистрации

Минфин России привел пример, когда транспортный налог не уплачивается. Так, при краткосрочной регистрации, когда налогоплательщик зарегистрировал транспортное средство (например, 10.04.2024) и успел снять с регистрации 15.04.2024, транспортный налог не исчисляется (Письмо от 20 июня 2024 г. № 03-05-06-04/57141).

3.Налоговые беспорядки

В Италии начались беспорядки из-за проекта властей по значительному повышению туристического налога. Если сейчас он составляет 5 евро за ночь, то рост может составить до 10 евро для номеров стоимостью 100 евро, 15 для номеров стоимостью более 400 и 25 евро для роскошных люксов стоимостью более 750 евро. То есть максимальный рост в 5 раз.

Правда, в СМИ не раскрывается, где эти беспорядки произошли и против чего? Потому что, например, многие местный жители вполне поддерживают такие инициативы, потому что толпы туристов шумят и безобразничают, полезные магазины меняют на сувенирные лавки, растет стоимость аренды жилья.

События сентября 2024