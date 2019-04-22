Налоги при смерти предпринимателя, признаки дробления, обложение добровольцев. Обзор событий ФНС России за август 2024

Ключевые события ФНС России за август 2024

Вычет по НДФЛ при оплате лечения внуков

ФНС России рассмотрела возможность применения бабушками и дедушками вычета по НДФЛ при оплате ими лечения внуков. Было отмечено, что внуки не являются членами семьи бабушек и дедушек. В этой связи при оплате лечения внуков права на получение вычета по НДФЛ не возникает (Письмо от 15 мая 2024 № БС-17-11/1387@).

Аналогичную позицию ранее высказывал Минфин.

Взыскание налогов без суда

Минфин совместно с ФНС и Верховным Судом доработали проект поправок о внесудебном взыскании налогов с граждан. Согласно документу налоговая задолженность с физических лиц будет взыскиваться во внесудебном порядке (сейчас установлен обязательный судебный порядок). Вместе с тем, если гражданин-должник в течение 30 дней заявит возражения по поводу такого взыскания, то налоговики прекратят взыскание и будут вынуждены уже обращаться в суд.

Следует заметить, что вопрос об отказе от обязательной судебной процедуры взыскания и переходе к внесудебному взысканию налогов с граждан обсуждается давно. Но сейчас эта идея как никогда близка к реализации.

НДФЛ при предоставлении скидок учащимся

ФНС России рассмотрела вопрос о последствиях предоставления учебными заведениями скидок льготным категориям учащихся (в том числе участкам СВО). Указывается, что такие скидки не образуют у студентов дохода, облагаемого НДФЛ. При этом учебная организация в налоговом учете отражает в качестве дохода стоимость обучения с учетом скидки (Письмо от 4 июля 2024 г. № СД-4-3/7576@).

Новости от главы ФНС России

На встрече с М. Мишустиным глава ФНС России Д. Егоров рассказал о свежих налоговых событиях.

Так, в первом полугодии налоговики собрали для бюджетной системы почти 27 триллионов рублей, что на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Особое внимание глава ФНС уделил будущим новшествам. С 2025 налоговой амнистией по дроблению бизнеса можно будет воспользоваться без каких-либо заявлений, просто отказавшись от необоснованных схем. Это позволит налогоплательщикам избежать претензий за три года.

Также было рассказано о развитии информационных систем и сервисов. В частности, многие налоговые вычеты будут предоставляться автоматически без каких-либо заявлений.

Вычет по НДФЛ на студента в академ.отпуске

ФНС России на своем сайте рассмотрела последствия академического отпуска. Отмечается, что академ.отпуск студента не препятствует его родителям получать стандартный вычет по НДФЛ.

Вычет на ККТ в новых регионах

Большинство СМИ обратило внимание на размещенное на сайте ФНС России разъяснение о порядке получения на новых российских территориях вычета лицами, применяющими УСН и ПСН, при приобретении ККТ. Максимальный размер вычета составит 28 тыс. рублей. Условиями получения является нахождение на новых территориях, применение упрощенной или патентной системы, регистрации ККТ до конца 2025 года.

Последствия смерти ИП

ФНС России обращает внимание, что в случае смерти индивидуального предпринимателя ведущиеся в отношении него налоговые проверки прекращаются. Также Налоговая служба повторяет ранее высказываемую позицию, что наследники не смогут во внесудебном порядке потребовать излишне уплаченные (взысканные) суммы налогов. Однако это можно сделать через суд (Письмо от 10.07.2024 № ЕА-4-15/7806@).

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НДФЛ по выплатам добровольцам

Налоговая служба рассмотрела вопрос об обложении НДФЛ отдельных выплат добровольцам на СВО (Письмо от 11 июня 2024 г. № БС-4-11/6473@). Так, было отмечено, что на дополнительные выплаты за исполнения должностных обязанностей и за достижения при выполнении задач не распространяется освобождение от НДФЛ, которое предусмотрено в отношении безвозмездных выплат добровольцам (п. 93 ст. 217 НК РФ). Правда, ФНС России не дала и прямого ответа, а должны ли все-таки облагаться такие выплаты.

Также отмечается, что выплаты добровольцам в связи с полученными увечьями или их родственникам в случае смерти могут не облагаться НДФЛ.

Признаки дробления бизнеса

ФНС России выпустило обширное разъяснение о критериях дробления бизнеса. По мнению Налоговой службы, на дробление бизнеса указывают следующие обстоятельства:

Единое руководство (одни и те же учредители и руководители в организациях)

Единые трудовые ресурсы (одни и те же работники)

Единое управление (единая кадровая и бухгалтерская служба, один IP, общие телефоны, электронные почты, сайты)

Общий доступ к финансам

Единые материальные ресурсы

И др.

При этом отмечается, что перечень признаков дробления не является исчерпывающим (Письмо от 9 августа 2024 г. № СД-4-7/9113).

НДФЛ по невыплаченной зарплате

Налоговые последствия невыплаты зарплаты были рассмотрены ФНС России. Отмечается, что при отсутствии факта выплаты зарплаты не возникает объекта обложения по НДФЛ и страховым взносам (Письмо от 16 августа 2024 г. № СД-17-2/2414@).

При этом Налоговая служба намекнула, что будет разбираться с работодателем, не выплачивающим зарплату.

Срок владения квартирой, ставшей совместной собственностью

Купленная (одним из супругов) до брака квартира была переоформлена в совместную собственность супругов. Возник вопрос, как исчислять срок владения в целях освобождения от НДФЛ. По мнению ФНС России, срок владения начинает течь с момента регистрации на квартиру общей совместной собственности (Письмо от 26 июня 2024 № БС-4-11/7219@).

Последствия применения вычета несовершеннолетним

Налоговая служба рассмотрела ситуацию применения несовершеннолетним налогоплательщиком вычета по расходам на покупку квартиры до начала 2014 года. По мнению ФНС, в последующем такой налогоплательщик не сможет повторно применить вычет по НДФЛ при приобретении объекта недвижимости (Письмо от 25 июня 2024 г. № БС-4-11/7144@).

Практика Высших судов по налогам

ФНС России выпустила обзор решений высших судов по налоговым вопросам за 2 квартал 2024. В обзор вошли и положительная оценка конституционным судом проведения выемки в отношении непроверяемого лица (дело Ле-Интеграция), и вывод Верховного Суда о порядке исчисления срока взыскания налоговой задолженности (дело Нова Принт), и дела по восстановлению НДС при банкротстве (Письмо от 29.07.2024 № БВ-4-7/8573@).

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