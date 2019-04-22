Обзор: Налог на сгоревшую дачу, какие расходы не учесть таксисту-самозанятому, Байден признался в налоговом преступлении

Актуальные налоговые новости

1. Что не смогут учесть самозанятые таксисты

Минфин напоминает, что налог на самозанятых не предполагает учет расходов для уменьшения облагаемого дохода. В этой связи водители такси, применяющие этот режим, не смогут учесть затраты на ГСМ, ремонтно-технические работы, автомойку и на сервисный сбор службы заказов (Письмо от 29 июля 2024 г. № 03-11-11/70579, от 8 июля 2024 г. № 03-11-11/63339).

2. Как прекратить обложение сгоревшей дачи

Если у Вас сгорела дача, то для прекращения начисления налога следует представить справку об уничтожении от пожарного надзора или акт обследования от кадастрового инженера. Такие рекомендации дает Минфин (Письмо от 29 августа 2024 г. № 03-05-06-01/81567, 03-05-06-01/81717).

3. Байден признал вину в налоговых преступлениях

Неожиданно Хантер Байден (сын того самого Президента США) признал вину в уклонении от уплаты налогов. Хантер обвинялся в неуплате 1,4 миллионов долларов. При этом прокурор особо отмечал, что сокрытые суммы тратились Байденом «на наркотики, эскорт и подружек, роскошные отели и арендуемую недвижимость, экзотические автомобили, одежду и другие предметы роскоши».

Согласно процедуре Байдену пришлось произнести «виновен» девять раз, то есть признать вину по каждому из девяти вменяемых эпизодов. Ему грозит лишение свободы до 17 лет и штраф в размере от 450 тыс. до 1,3 млн. долларов.

Свое решение обвиняемый объяснил желанием избавить от страданий свою семью. Но кто же этому поверит. Скорее всего он рассчитывает, что отец успеет его помиловать. Соответственно, необходимо спешить с вынесением приговора. Также у Хантера Байдена могла быть боязнь, что после допроса свидетелей по делу вскроются и другие его преступления.

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