Обзор: Обложение взносами поручителя, льготы по имуществу для участников СВО, налог на круизы

1. Льготы по налогу на имущество для участников СВО

ФНС России подготовила разъяснения по вопросам предоставления льгот по налогу на имущество для лиц, участвующих в СВО (Письмо от 4 сентября 2024 № БС-4-21/10112@).

Например, отмечается, что в настоящее время действует беззаявительный (автоматический) порядок предоставления льгот по налогу на имущество. Однако льгота могла быть не предоставлена из-за отсутствия у налогового органа информации об участии лица в СВО. В этой связи лицам, претендующим на льготу, необходимо подать заявление в налоговый орган о предоставлении льготы.

2. Обложение взносами поручителя

Минфин рассмотрел последствия предоставления поручительства физическим лицом. Отмечается, что если организация-заемщик выплачивает поручителю (физическому лицу) вознаграждение, то оно подлежит обложению страховыми взносами. Объясняется это тем, что поручительство можно рассматривать как оказание услуг заемщику (Письмо от 22 февраля 2024 г. № 03-15-06/15611).

3. Налог на круизы

Греция в попытке предотвратить чрезмерный туризм планирует ввести сбор в размере 20 евро для пассажиров круизных судов, посещающих острова Санторини и Миконос в разгар летнего сезона. Отмечается, что причиной введения дополнительного обложения являются протесты на Санторини, на которых призывают власти ограничить поток туристов, как это сделано в Венеции и Барселоне.

Материалы за август 2024