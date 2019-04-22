Новая льгота для добровольцев, пени при дроблении бизнеса, патент в магазине-пекарне в налоговом обзоре

Актуальные налоговые события

1. Уплата пеней при дроблении

Верховный Суд в деле Карел-Импэкс вновь обратился к проблеме начисления пеней при установлении дробления бизнеса. Было отмечено, что поскольку с вменяемого организатору дробления дохода участники схемы уплачивали налог, отсутствуют основания для взимания пеней в оспариваемом размере (Определение от 04.09.2024 № 307-ЭС24-5688).

2. Новая льгота для добровольцев

В Государственной Думе предложили не облагать НДФЛ компенсацию расходов добровольцев (волонтеров) на медицинские услуги, которые необходимы при осуществлении их деятельности (Законопроект № 715782-8). Правительство инициативу поддержало.

3. Патент при изготовлении кондитерки на заказ

Минфин согласился с возможностью применения патентной системы в отношении деятельности по продаже кондитерских изделий (навынос и на заказ) через магазин-пекарню. Было отмечено, что такой магазин можно квалифицировать в качестве объекта общепита, не имеющего зала обслуживания (Письмо от 6 марта 2024 г. № 03-11-11/20441).

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