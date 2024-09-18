Обзор: Конституционность уголовных материалов в налоговых делах, рост обложения марихуаны, налог на самозанятых для писателей

Рассматриваются события в налоговой сфере

1. НПД по вознаграждению писателям

Минфин обращает внимание, что каких-либо препятствий для применения авторами налога на самозанятых при реализации ими прав на произведения нет. Поэтому вознаграждение, получаемое автором за использование их творений, может облагаться НПД.

Вместе с тем, если у автора нет статуса самозанятого или ИП, то указанное выше вознаграждение облагается НДФЛ и страховыми взносами (Письмо от 18 июля 2024 г. № 03-04-05/67198).

2. Уголовные материалы в налоговых делах

Налогоплательщик попробовал оспорить в Конституционном Суде практику налоговых органов по предоставлению в судебном споре (где рассматривается законность налоговых решений) новых доказательств, а именно допросов свидетелей по уголовным делам. Однако Суд не увидел в такой практике нарушения Конституции, поскольку материалы уголовного дела не имеют заранее установленной доказательственной силы и оцениваются судами наряду с другими доказательствами (Определение от 18 июля 2024 г. № 1783-О).

3. Повышение обложения марихуаны

В городе Литтлтон (штат Колорадо, США) планируют повысить специальный налог на розничную продажу марихуаны. Предлагается увеличить ставку налога с 3 до 7%. При этом решение будет приниматься самими жителями на референдуме. Деньги, собранные от налога, пойдут на финансирование нужд общественной безопасности.

Опрос показал, что 83% жителей поддерживают повышение ставки.

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