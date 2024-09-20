Патент при онлайн продажах, налог на избирателя, ипотека для самозанятого в обзоре

Актуальные события в налоговой сфере

1. Ипотека для самозанятого

Наличие у лица статуса самозанятого не препятствует выдачи ему ипотеки, поскольку такой запрет не содержится в Законе о налоге на профессиональный доход. Указанную позицию выразил Минфин в Письме от 22 марта 2024 г. № 03-11-11/26093.

2. Патент при интернет-торговле

Минфин России обращает внимание, что ведение торговли через онлайн-магазин не позволит продавцу применять патентную систему обложения (Письмо от 8 февраля 2024 г. № 03-11-11/10507). Но если предприниматель размещает в интернете лишь информацию о товаре, при этом сама продажа происходит в обычном магазине, то препятствий для применения ПСН нет (Письмо от 25 марта 2024 г. № 03-11-11/26553).

3. Налог на избирателей

В США перед выборами Президента республиканцы требуют принять закон, согласно которому участвовать в выборах смогут лишь те, кто документально подтвердил свое американское гражданство. Поправки направлены на то, чтобы исключить из голосования мигрантов, не имеющих гражданство и голосующих за демократов. Демократы, в свою очередь, выступают против и называют такое предложение «налогом на избирателей», поскольку для подтверждения гражданства большинству американцев придется оформлять паспорт, а это стоит денег.

В Америке паспорт США нужен для выезжающих за границу, внутри страны это необязательный документ, который многие не оформляют (для подтверждения личности достаточно предъявить водительские права).

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