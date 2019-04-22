Кто возвращает НДФЛ, снижение налога на алкоголь, декларация несовершеннолетнего в обзоре

События в налоговой сфере

1. Декларация несовершеннолетнего

Минфин напоминает, что налогоплательщиком может быть и несовершеннолетнее лицо. В этой связи если несовершеннолетний получает облагаемый доход, например, при продаже оформленной на него квартиры, то должна быть подана декларация по НДФЛ. Такую декларацию подают родители или иные законные представители несовершеннолетнего (Письмо от 27 августа 2024 г. № 03-04-05/80829).

2. Обязанность по возврату НДФЛ

Конституционный Суд РФ рассмотрел проблему возврата излишне удержанного НДФЛ налоговым агентом. Заявитель жалобы полагал, что отсутствие возможности вернуть налог у налогового агента, когда излишнее удержание произошло не по вине налогового агента, а из-за налогоплательщика, который вовремя не представил документы, противоречит Конституции. Однако Конституционный Суд такой подход заявителя не поддержал (Определение от 18 июля 2024 № 1799-О).

3. Понижение налога на алкоголь

В Гонконге предлагают уменьшить налога на спиртные напитки. Данная мера направлена на возрождение ночной жизни, ресторанов и шопинга. Из-за пандемии поток туристов в Гонконге значительно сократился. Одним из препятствий для развития туристической отрасли рассматривают высокое налогообложение алкоголя.

Сейчас с напитков, содержащих 30% алкоголя, взимают налог в размере 100% от стоимости. Гонконгский налог на алкоголь является одним из самых высоких в мире.

События сентября 2024