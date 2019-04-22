НДФЛ при оплате лечения и при награждении военных, льготы по имуществу участников СВО в обзоре позиций ФНС России

НДФЛ при оплате лечения с инвестсчета

ФНС России успокоила налогоплательщиков, указав на то, что оплата лечения за счет средств, находящихся на инвестсчете, не лишает права на налоговый вычет по долгосрочным сбережениям (Письмо от 28 августа 2024 № БС-4-11/9800@).

Льготы по налогу на имущество для участников СВО

ФНС России подготовила разъяснения по вопросам предоставления льгот по налогу на имущество для лиц, участвующих в СВО (Письмо от 4 сентября 2024 № БС-4-21/10112@).

Например, отмечается, что в настоящее время действует беззаявительный (автоматический) порядок предоставления льгот по налогу на имущество. Однако льгота могла быть не предоставлена из-за отсутствия у налогового органа информации об участии лица в СВО. В этой связи лицам, претендующим на льготу, необходимо подать заявление в налоговый орган о предоставлении льготы.

НДФЛ по денежному поощрению в связи с наградой военнослужащему

ФНС России поменяла свою позицию по обложению выплат военнослужащему, получившему гос.награду. Так, ранее Налоговая служба полагала, что денежное поощрение в связи с наградой не должно облагаться НДФЛ. Однако в новом письме отмечается, что единовременное поощрение деньгами является стимулирующей выплатой и поэтому должно облагаться НДФЛ в установленном порядке (Письмо от 06.09.2024 № БС-2-11/12682@).

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