Налоговые новости за сентябрь 2024. Освобождение инвалидов от транспортного налога, пени и штрафы при дроблении бизнеса, рост налогов

Рассматриваются наиболее интересные события в налоговой сфере за сентябрь 2024.

Если видео не воспроизводится - резервная ссылка

16:06 - Начисление пеней и штрафов при дроблении бизнеса - Определение Судебной коллегии по экономическим спорам от 04.09.2024 № 307-ЭС24-5688

14:00 - Льготы по налогу на имущество для участников СВО - Письмо ФНС от 04.09.2024 № БС-4-21/10112@

13:54 - Позиции по жалобам налогоплательщиков – Письмо ФНС от 20.09.2024 № БВ-4-9/10821@

10:31 - Льгота по НДФЛ для добровольцев – Законопроект № 715782-8

09:16 - НДС при реализации полуфабрикатов из цветных металлов – Законопроект № 713338-8

01:19 - Новый инвествычет при развитии технологий - Закон от 30.09.2024 № 337-ФЗ

Информации об авторе