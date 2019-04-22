Налоговые новости за сентябрь 2024. Освобождение инвалидов от транспортного налога, пени и штрафы при дроблении бизнеса, рост налогов

Содержание:
00:00 - Превью
00:38 - Начало
00:48 - План
01:19 - Новый инвествычет при развитии технологий - Закон от 30.09.2024 № 337-ФЗ
01:43 - Расширение налоговой тайны - Закон от 30.09.2024 № 335-ФЗ
02:34 - Бюджетные поправки в НК РФ - Законопроект № 727330-8
08:06 - Налоговые соглашения с Абхазией и Малайзией – Законопроект № № 713042-8, 713100-8
09:16 - НДС при реализации полуфабрикатов из цветных металлов – Законопроект № 713338-8
10:31 - Льгота по НДФЛ для добровольцев – Законопроект № 715782-8
11:17 - Освобождение от налога квартир благотворительных организаций - Законопроект № 720617-8
12:09 - Отмена транспортного налога для инвалидов – Законопроект № 722478-8
13:54 - Позиции по жалобам налогоплательщиков – Письмо ФНС от 20.09.2024 № БВ-4-9/10821@
14:00 - Льготы по налогу на имущество для участников СВО - Письмо ФНС от 04.09.2024 № БС-4-21/10112@
16:06 - Начисление пеней и штрафов при дроблении бизнеса - Определение Судебной коллегии по экономическим спорам от 04.09.2024 № 307-ЭС24-5688
21:05 - Конец
Если видео не воспроизводится - резервная ссылка
Начать дискуссию