Юзвак Максим
Обзор налоговых новостей

Налоговые новости за сентябрь 2024. Освобождение инвалидов от транспортного налога, пени и штрафы при дроблении бизнеса, рост налогов

Рассматриваются наиболее интересные события в налоговой сфере за сентябрь 2024.

Содержание:

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Материалы за сентябрь 2024

  • Обзор деятельности ФНС России за сентябрь 2024 - ссылка

  • Обзор международных налоговых событий за сентябрь 2024 - ссылка

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