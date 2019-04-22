Патент при сборке кухни, НДФЛ при продаже нескольких авто, спор о запятой в обзоре

1. НДФЛ при продаже нескольких авто

Определению налоговых обязательств при продаже в одном налоговом периоде нескольких автомобилей посвящено Письмо Минфина от 17 сентября 2024 г. № 03-04-05/88941. В нем указывается, что вычет в размере 250 тыс. рублей уменьшает доход от продажи всех авто, а не каждого. Проще говоря, вычет (250 тыс. рублей) применяются в налоговом периоде один раз, а не несколько раз к каждой продаже. Кроме того, отмечается, что налогоплательщик может уменьшить рассматриваемый доход на документально подтвержденные расходы, которые были понесены им при приобретении автомобилей.

2. ПСН при сборке и монтаже мебели

В другом Письме Минфин рассмотрел возможность применения Патентной системе к деятельности по монтажу и сборке кухонь. Отмечается, что такой вид деятельности не поименован в перечне, на который распространяется ПСН. Из этого можно сделать вывод, что на монтаж и сборку кухонной мебели патентная система не распространяется (Письмо от 23 августа 2024 г. № 03-11-10/79752).

3. Значение запятой в налогах

Налоговая служба США выставила налогоплательщику требование об уплате налогов. При этом в сумме была пропущена десятичная запятая. В итоге обязательства налогоплательщика увеличились на десятки тысяч долларов, а его счета оказались арестованы. При этом ошибку налоговики отказывались признавать. В этой связи должник был вынужден обращаться к адвокату, которому не без труда удалось урегулировать спор.

Короче, happy end.

События за октябрь 2024