Юзвак Максим
Обзор налоговых новостей

Обзор: вычет по долгосрочным сбережениям, обложение имущественного комплекса, амнистия при дроблении бизнеса

Актуальные налоговые события.

1. Право на вычет по негосударственному пенсионному обеспечению

Минфин России разъяснил, что право получения вычета по НДФЛ на долгосрочные сбережения предоставляется Налогоплательщику, заключившему договор с негосударственным пенсионным фондом. Соответственно, родственники Налогоплательщика (например, супруг), не заключавшие указанный договор, право на вычет не приобретают (Письмо от 12 сентября 2024 г. № 03-04-05/86983).

2. Основания для налоговой амнистии при дроблении бизнеса

ФНС России на своем сайте разместила промо-страницу, посвященную амнистии при дроблении бизнеса. В разделе описаны условия амнистии, а также процедура ее проведения. Отмечается, что она будет распространяться на налогоплательщиков в беззаявительном порядке (https://www.nalog.gov.ru/rn72/promo/na/).

3. Обложение имущественного комплекса

Верховный Суд рассмотрел проблему обложения налогом на имущество организаций имущественного комплекса. Суд пришел к выводу, что реализация единым лотом имущественного комплекса, в который входят как недвижимость, так и движимые вещи, не означает, что последние должны облагаться налогом на имущество (Определение от 10 октября 2024 № 303-ЭС24-8693).

Впрочем, решение Суда не дает окончательного ответа на вопроса о том, как облагать единый недвижимый комплекс. С одной стороны, в деле отмечалось, что объединение вещей в единый недвижимой комплекс имеет гражданско-правовые цели, которые отличны от налоговых. С другой – в качестве аргумента указывалось, что Налогоплательщик имущественный комплекс в качестве недвижимого комплекса не регистрировал. Возникает вопрос, а если бы зарегистрировал, нужно было бы движимые по своей сути вещи облагать налогом?

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