Налоговые итоги за сентябрь 2024

1. Новые налоговые законы

В один день были опубликованы законы, связанные с развитием технологий и расширением налоговой тайны (Законы от 30.09.2024 № 337-ФЗ, 335-ФЗ). Так, для стимулирования инвестиций в технологические компании появился налоговый вычет по налогу на прибыль в размере вкладов в инвестиционные товарищества, связанные с МТК (малые технологические компании). Что касается налоговой тайны, то она распространена на информацию, которую через Налоговую службу будут получать Роструд и комиссии по противодействию незаконной миграции.

2. Налоговые проекты

В составе бюджетного пакета Правительством был внесен в Госдуму проект изменений в Налоговый кодекс (Законопроект № 727330-8). Многие поправки приведут к росту финансовой нагрузки на граждан и предприятия. В частности, предполагается рост акцизов на топливо, сигареты, алкоголь. Значительно повысятся пошлины по услугам Росреестра.

Также Правительство подготовило Законопроекты № 713042-8, 713100-8 о ратификации налоговых соглашений с Абхазией и Малайзией.

Ряд перспективных предложений был подготовлен депутатами Госдуму. Во-первых, речь идет о наложении обязанностей налогового агента по НДС на покупателей полуфабрикатов из цветных металлов (Законопроект № 713338-8). Во-вторых, об освобождении от НДФЛ добровольцев в случае получения ими компенсации расходов на мед.обследования, которые необходимы в рамках волонтерской деятельности (Законопроект № 715782-8). Оба законопроекта были поддержаны Правительством, что указывает на высокие шансы их одобрения.

А вот поправки депутатов об отмене транспортного налога для инвалидов (Законопроект № 722478-8) и освобождении от обложения налогом квартир, принадлежащих благотворительным организациям (Законопроект № 720617-8), особых перспектив не имеют.

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3. События ФНС

Налоговая служба выпустила разъяснения о содержании и порядке предоставления льгот по налогу на имущество налогоплательщикам, участвующим в СВО (Письмо от 4 сентября 2024 № БС-4-21/10112@). Также был подготовлен обзор решений ФНС по жалобам налогоплательщиков (Письмо от 20.09.2024 № БВ-4-9/10821@).

4. Расчет пеней и штрафов при дроблении бизнеса

Верховный Суд продолжает уточнять налоговые последствия при установлении дробления бизнеса. Так, в деле Карел-Импэкс было отмечено, что если суммы налога по УСН были зачтены в счет уплаты недоимки по НДС, то это является основанием для уменьшения в соответствующем размере пеней и штрафов, начисленных на НДС (Определение от 04.09.2024 № 307-ЭС24-5688). Аналогичный подход уже высказывался Судом в деле Сормово (Определение от 27.05.2024 № 301-ЭС22-11144).

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