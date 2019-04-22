Методичка по налоговой амнистии, как за рубежом уклоняются от налогов, НДФЛ при получении зарплатной карты в обзоре

1. НДФЛ при получении зарплатной карты

Несение работодателем расходов по выпуску зарплатной карты не образует у работника дохода, облагаемого НДФЛ. К такому выводу пришел Минфин в Письме от 27 сентября 2024 г. № 03-04-05/93981.

2. Методичка по налоговой амнистии при дроблении

ФНС России продолжает разъяснять порядок амнистии при дроблении бизнеса. Так, помимо промо-страницы на сайте Службы были опубликованы рекомендации по применению амнистии. В документе даны развернутые ответы на 22 вопроса, которые связаны с амнистией. В частности, как устанавливается дробление бизнеса, как отказаться от дробления, какие особенности расчета налогов при амнистии и др. (https://media.nalog.ru//html/sites/www.new.nalog.ru/files/media/amnesty.pdf).

3. Как уходят от налогов

В Австралии строительство, кафе и рестораны, а также парикмахерские и салоны красоты возглавили список отраслей, в которых активно уходят от налогов (как знакомо). При этом способы ухода не отличаются оригинальностью: недекларирование доходов, сокрытие доходов путем совершения наличных операций, выплата зарплаты наличными. Ежегодно это обходится австралийской казне примерно в 16 миллиардов долларов неуплаченных налогов.

Зато все улыбаются друг другу и спрашивают, как дела.

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