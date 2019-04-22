Сроки на взыскание налогов, учет расходов на рекламу банков, взносы по акциям работников в обзор

1. Страховые взносы по акциям работников

Минфин России исходит из того, что мотивация работников путем передачи им акций предприятия является выплатой в натуральной форме. Соответственно, у работодателя появляется обязанность уплатить страховые взносы со стоимости переданных акций (Письмо от 8 октября 2024 г. № 03-15-06/97226).

2. Срок на взыскание налогов

Конституционный Суд рассмотрел проблему взыскания налогов с физических лиц при несоблюдении налоговым органом сроков. Отмечается, что практика игнорирования судами доводов о пропуске налоговым органом срока на подачу заявления о выдаче приказа при обращении налогового органа с административным иском противоречит законодательству. При этому сам по себе пропуск срока не является безусловным основанием для отказа в исковых требованиях о взыскании налога. Суд должен оценить уважительность причин пропуска срока при подаче налоговым органом ходатайства о восстановлении срока (Постановление от 25.10.2024 № 48-П).

3. Рекламные расходы банков

Ну а депутаты переживают за нелегкую жизнь банков. Так, при расчете лимита на рекламные расходы, которые могут быть учтены кредитными организациями по налогу на прибыль (1% выручки от реализации), предлагается в выручку включать также внереализационные доходы в виде процентов по кредитам, займам и т.д. Обосновывается это тем, что процентные доходы являются основным доходом банков, но поскольку их квалифицируют в качестве внереализационных, они не могут учитываться при расчете лимита расходов на рекламу (Законопроект № 752996-8).

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