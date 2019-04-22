Сроки взыскания налогов, дело Блиновской, налог на самозанятых с процентов в обзоре налоговых споров

Рассматриваются наиболее интересные решения судов по налоговым вопросам

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Судебная практика по налогам за октябрь 2024

Куда делась энергия на Кавказе

Верховный Суд не позволил ПАО "Россети Северного Кавказа" учесть в качестве расходов по налогу на прибыль затраты на компенсацию сверхнормативных потерь энергии. (Определение от 27 сентября 2024 № 308-ЭС24-9158).

На самом деле это дело интересно тем, куда же пропала электроэнергия.

Дело в том, что потери были связаны с электросетями, находящимися в Ингушетии. При этом потери значительно превышали показатели потерь других энергетических поставщиков. ПАО "Россети Северного Кавказа" специально подстраховалось, заключив соглашение с ФНС России о том, что не доказан факт скрытой реализации энергии (иначе, это могло бы кончиться уголовкой для руководства). Если этому верить, то можно предположить, что кто-то несанкционировано подключился к сетям. А такие потери в промышленном масштабе позволяют высказать мнение, что речь идет либо о крупных предприятиях, либо о криптофермах. Вот и представьте, какая рентабельность будет у тех, кто бесплатно получал электроэнергию. И происходило это на протяжении минимум 3-х лет (2015-2017). Любопытно, что, как следует из судебного акта, какие-либо меры для предотвращения потерь, выявления причин не предпринимались.

Ну а самый главный вопрос, могла ли компания не знать, куда уходит энергия?

Блиновская проиграла налоговое дело на 1 млрд. рублей.

Елена Блиновская не смогла оспорить в арбитражных судах налоговые доначисления, из-за которых она сидит на скамье подсудимых. Напомню, что по итогам выездной проверки инспекторы выявили старую-добрую схему дробления бизнеса, когда доходы предпринимателя Блиновской переводились на лиц, применяющих УСН. По итогам проверки «королева марафонов» получила счет от налоговой на 733 414 005 руб. НДС, 174 537 667 руб. НДФЛ и в довесок штраф 226 907 906 руб. Если суммировать, то получается 1 134 859 578 рублей. Как раз на уголовную ответственность (Дело № А40-304494/2023).

Думаю, что адвокаты Блиновской не остановятся и пойдут в Верховный, а потом и Конституционный суды. Но схема ухода от налогов настолько классическая, что вряд ли что-то получится.

Во всей этой истории меня, как налогового юриста, интересует только одно, кто ей предложил в 2019 году так дробить бизнес?

Обложение имущественного комплекса

Верховный Суд рассмотрел проблему обложения налогом на имущество организаций имущественного комплекса. Суд пришел к выводу, что реализация единым лотом имущественного комплекса, в который входят как недвижимость, так и движимые вещи, не означает, что последние должны облагаться налогом на имущество (Определение от 10 октября 2024 № 303-ЭС24-8693).

Впрочем, решение Суда не дает окончательного ответа на вопроса о том, как облагать единый недвижимый комплекс. С одной стороны, в деле отмечалось, что объединение вещей в единый недвижимой комплекс имеет гражданско-правовые цели, которые отличны от налоговых. С другой – в качестве аргумента указывалось, что Налогоплательщик имущественный комплекс в качестве недвижимого комплекса не регистрировал. Возникает вопрос, а если бы зарегистрировал, нужно было бы движимые по своей сути вещи облагать налогом?

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Налоговые споры в трудовых отношениях

Работник решил, что квалификация его спора с работодателем по поводу исчисления НДФЛ и страховых взносов в качестве трудового противоречит Конституции. В этой связи он обратился Конституционный Суд. Однако Суд каких-либо нарушений не обнаружил, указав, что квалификация спора в его компетенцию не входит (Определение от 26 сентября 2024 г. № 2200-О).

Оспаривание госпошлины для пенсионеров

В Конституционном Суде заявитель попытался признать неконституционным положения Налогового кодекса, на основании которых пенсионер, чьи исковые требования не превышают 1 млн. рублей, должен уплачивать государственную пошлину при обращении в суд. Конституционный Суд отметил, что для пенсионеров в Кодексе предусмотрено освобождение по искам к пенсионным фондам. В случае если иск связан с возвратом займа, такая льгота не действует. При этом приведенное регулирование не противоречит Конституции РФ (Определение от 26 сентября 2024 № 2457-О).

Срок на взыскание налогов

Конституционный Суд рассмотрел проблему взыскания налогов с физических лиц при несоблюдении налоговым органом сроков. Отмечается, что практика игнорирования судами доводов о пропуске налоговым органом срока на подачу заявления о выдаче приказа при обращении налогового органа с административным иском противоречит законодательству. При этому сам по себе пропуск срока не является безусловным основанием для отказа в исковых требованиях о взыскании налога. Суд должен оценить уважительность причин пропуска срока при подаче налоговым органом ходатайства о восстановлении срока (Постановление от 25.10.2024 № 48-П).

Налог на самозанятых по процентам

Поставлена точка в вопросе обложения процентов по займам у самозанятого. В обзорах за август обращалось внимание на любопытный спор о том, куда следует включать доход от займа самозанятому: в базу по НДФЛ или по налогу на профессиональный доход. И суды пришли к неочевидному выводу, что отсутствуют препятствия для применения в отношении указанного дохода налога на самозанятых (дело А40-147367/2023).

Впрочем, было ясно, что такая позиция может и не устоять в Верховном Суде. Так оно и произошло. Судебная коллегия по экономическим спорам не поддержала коллег из нижестоящих инстанций. Было отмечено, что доход от займа не связан с реализацией товаров (работ, услуг), что не позволяет применять к нему НПД. Соответственно, облагаться такой доход у физического лица без статуса ИП может только НДФЛ (Определение от 24.10.2024 № 305-ЭС24-14436).

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