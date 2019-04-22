Отчетность крестьянского хозяйства, амнистия по налоговым штрафам, НДФЛ при дроблении акций в обзоре

События в налоговой сфере

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1. НДФЛ при дроблении акций

Минфин России рассмотрел последствия по НДФЛ при дроблении акций. Отмечается, что в трехлетний срок, который позволяет не облагать доходы от реализации ценных бумаг, следует включать также период владения бумагами до их дробления (Письмо от 5 апреля 2024 г. № 03-04-06/31175).

2. Отчетность крестьянского хозяйства

ФНС России разъяснила, что в отсутствие выплат физическим лицам у крестьянского хозяйства не возникает каких-либо обязанностей по НДФЛ, в том числе по сдаче отчетности (6-НДФЛ). Однако отсутствие выплат не освобождает от предоставления нулевых расчетов по страховым взносам (Письмо от 1 марта 2024 г. № ЗГ-2-11/3018@).

3. Амнистия по налоговым штрафам

Налоговая служба Саудовской Аравии (Управление закята, налогов и таможни) призывает налогоплательщиков воспользоваться освобождением по налоговым штрафам. Для этого нужно сделать самую малость – подать неподанные налоговые декларации и выплатить указанные в них налоги. Акция действует до конца 2024 года.

Главное, что руки не отрубают.

Материалы за октябрь 2024