Налоговые итоги за октябрь 2024

События налоговой сферы в октябре 2024

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1. Налоговые новшества

Традиционно в конце месяца были опубликованы новые налоговые законы. Ключевым из них является Закон от 29.10.2024 № 362-ФЗ. Он повышает акцизы на топливо, алкоголь, сигареты, сладкие напитки, также возрастет госпошлина по полярным услугам, связанным с регистрацией аренды и оружия.

Закон от 29.10.2024 № 363-ФЗ продлил до 2037 года нулевой тариф по взносам при выплатах членам экипажей судов, внесенных в российский реестр (РМРС).

2. Налоговые законопроекты

Правительство предложило поднять льготную ставку по налогу на прибыль в отношении радиоэлектронной промышленности с 5 до 8%. Применяться ставка будет с 2025 по 2027 год (Законопроект № 731807-8). Другой, депутатский проект по налогу на прибыль направлен на пересмотр порядка расчета учитываемых рекламных расходов. Так, авторы считают, что для определения лимита рекламных расходов банкам необходимо разрешить использовать внереализационные доходы от кредитов и вкладов (Законопроект № 752996-8).

Депутаты, наконец, обратили внимание на проблему исчисления срока владения землей при ее разделе или объединении. Инициируются поправки, согласно которым в целях НДФЛ в срок владения новым участком будет включаться срок владения старыми участками, которые объединили или поделили (Законопроект № 730818-8).

Перечисленные выше предложения имеют хорошие шансы на одобрение, что не скажешь о следующих октябрьских инициативах:

Установление налога на сверхприбыль банков – Законопроект № 728613-8.

Повышенное обложение лиц с несколькими гражданствами – Законопроект № 729266-8.

Освобождение от НДФЛ семей с одним ребенком при продаже квартиры – Законопроект № 756425-8.

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3. ФНС России

ФНС России разместила на своем сайте новые промостраницы, посвященные уплате имущественных налогов и особенностям налоговой амнистии при дроблении бизнеса. Кроме того, были опубликованы развернутые ответы на вопросы, связанные с налоговой амнистией (Письмом от 18.10.2024 № СД-4-2/11836@).

4. Обложение налогом на профессиональный доход процентов

Самозанятым следует обратить внимание на позицию Верховного Суда, изложенную в деле Автобаза-М (Определение от 24.10.2024 № 305-ЭС24-14436). Суд отметил, что физические лица, применяющие налог на самозанятых, не могут облагать этим налогом проценты по займу. Данные доходы, если лицо не имеет статуса ИП, однозначно должны включаться в базу по НДФЛ. Этот вывод также должны учитывать организации, выплачивающие проценты по займу самозанятым, для правильного определения своих обязанностей в качестве налоговых агентов.

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