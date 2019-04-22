Почему отказались от отсоса слизи из дыхательных путей новорожденных?

Не налоги, но тоже интересно

Об аспектах первичного туалета новорожденных

В рамках одного дела общался с врачом и выяснилось, что сейчас не производят очистку дыхательных путей новорожденного от слизи (иной жидкости) при первичном туалете новорожденного. Максимум протрут нос и то не всегда.

При этом врач затруднилась ответить, почему это перестали делать. Ее коллеги тоже не знали.

Высказывалось предположение, что может банально не хватает денег на закупку отсосов в том роддоме, где она работала.

Но ситуация несколько иная.

Во-первых, это общий подход. Посмотрев перечни манипуляций при родах в больницах разных регионов России, можно увидеть, что в них указывается, что если ребенок самостоятельно дышит, то отсасывание слизи из носа и рта новорожденного не производится. Собственно, это же указывается и в клинических рекомендациях Минздрава по нормальным родам.

Во-вторых, удалось найти иностранное исследование, правда, не по слизи, а по отсасыванию околоплодных вод из дыхательных путей. Однако, представляется, что оно близко к рассматриваемой ситуации.

Общий вывод этого исследования: Негативные последствия процедуры отсасывания жидкости из верхних дыхательных путей могут превышать пользу от отсасывания. Новорожденным, которым было произведено отсасывание, требовалось больше времени для достижения целевого уровня насыщения кислородом.

Так что отказ от отсоса слизи научно обоснован.

Огорчает только то, что не все наши врачи это знают.

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