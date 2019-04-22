Обзор: Патент при продаже лекарств животным, налог на замощение земли, льготы в радиоэлектронике

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1. Обложение замощения земли

Минфин России отмечает, что замощение земли не может рассматриваться в качестве самостоятельного объекта недвижимости, отличного от земельного участка. В этой связи замощение не должно облагаться налогом на имущество организаций (Письмо от 25 октября 2024 № 03-05-05-01/104183).

2. Патент при продаже ветеринарных лекарств

Минфин России рассмотрела вопрос о возможности применения ПСН в отношении деятельности по продаже лекарств для животных. Отмечается, что если осуществляется продажа препараторов, требующих обязательную маркировку, то применять патентную систему обложения нельзя (Письмо от 13 ноября 2024 № 03-11-09/112031).

3. Льготы по взносам в радиоэлектронике

Верховный Суд рассмотрел спор об условиях применения льготных тарифов по страховым взносам в радиоэлектронной промышленности. Суд пришел к выводу, что пониженные тарифы могут применяться с начала 2022 года, даже если плательщик был включен в реестр организаций радиоэлектронной промышленности лишь в середине 2022 года (Определение от 18 ноября 2024 № 305-ЭС24-15059).

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