Обзор: обложение диетолога, вычет при лишении родительских прав, выборе срока владения недвижимостью по НДФЛ

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1. Вычет на ребенка при лишении родительских прав

Минфин России вновь повторил позицию, что лишение родительских прав не препятствует применять вычет по НДФЛ на ребенка, если лицо не уклоняется от обязанности содержать ребенка (письмо от 6 ноября 2024 г. № 03-04-05/109353).

2. Применение диетологом налога на самозанятых

ФНС России отмечает, что врач-диетолог может применять налог на самозанятых по доходам от своих услуг. При этом условием применения налога на самозанятых является соблюдение требований, которые предъявляются к деятельности врача-диетолога (письмо от 19 ноября 2024 № АБ-16-20/329@).

3. Какой срок владения недвижимостью применять по НДФЛ

Конституционный Суд рассмотрел проблему применения минимального срока владения недвижимостью в целях НДФЛ в ситуации, когда владелец недвижимости проживает в одном субъекте, а недвижимость, которой он владеет, находится в другом. При этом минимальные сроки владения недвижимости в этих субъектах отличаются. Было отмечено, что поскольку налог от продажи недвижимости поступает в бюджет субъекта, в котором проживает собственник недвижимости, то необходимо применять срок владения в целях освобождения от НДФЛ, который предусмотрен в субъекте проживания. По мнению Суда, такой подход не противоречит Конституции РФ (определение от 12 ноября 2024 № 2964-О).