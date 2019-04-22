Налоговый обзор: льготы для инвалидов, упрощенная жалоба, лишение аккредитации в ИТ

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1. Льготы для организаций инвалидов

В Госдуме предложили снизить тарифы по страховым взносам для организаций инвалидов с 30% до 15%. По мнению инициатора, это необходимо для поддержки деятельности организаций, которые занимаются трудоустройством инвалидов (Законопроект № 800465-8). Однако Правительство выступило против поправок, указывая на то, что в законодательства и так предостаточно льгот для организаций инвалидов.

2. Последствия лишения аккредитации IT-компании

Минфин России отмечает, что лишение аккредитации IT-компании в середине года лишает права на пониженные тарифы по взносам, что повлечет обязанность пересчета страховых взносов с начала года. Вместе с тем, если организация вновь получила аккредитацию в середине года, то она сможет применять льготный тариф, но уже с месяца, в котором получила аккредитацию (Письмо от 19 августа 2024 г. № 03-15-05/77734).

3. Упрощенная жалоба

ФНС России напоминает, что с 2025 года у граждан и ИП появилась возможность подавать жалобу в упрощенном порядке. Но сделать это можно только через личный кабинет налогоплательщика.

Материалы за ноябрь 2024