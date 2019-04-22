УСН между супругами, налоговые фокусы, самозанятые алкоголики и наркоманы в обзоре

Актуальные события в налоговой сфере

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1. Налог на самозанятых при ограничении дееспособности

ФНС России рассмотрела возможность применения налога на самозанятых лицами, ограниченными в дееспособности. Отмечается, что Закон о налоге на самозанятых не препятствует таким лицам применять налог. Соответственно, игроманы, хронические алкоголики, наркоманы и граждане с психическими расстройствами могут стать самозанятыми (Письмо от 19 ноября 2024 № ЗГ-2-20/17372@).

2. УСН между супругами

Минфин России разъяснил, что переоформление совместного имущества по договору между супругами-предпринимателями в единоличную собственность кого-либо из них не влечет образования дохода по УСН. При этом это имущество (помещение) принимается по остаточной стоимости на дату передачи в единоличное владение (Письмо от 22 августа 2024 г. № 03-04-05/79462).

3. Фокусы с налогами

В США проходит суд над налоговым консультантом по кличке «Волшебник». Благодаря его фокусам, а именно подаче ложных деклараций, бюджет не досчитался 145 миллионов долларов (на наш счет – это почти 15 миллиардов рублей). Предполагается, что обвиняемый лишится свободы на 8 лет. При этом «Волшебник» признал свою вину и обещал вернуть награбленное в мозолистые руки налоговиков.

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