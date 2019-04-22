Взносы на релокацию мигрантов, налог на попкорн, расходы самозанятых таксистов

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1. Расходы у самозанятых таксистов

Минфин России вновь обращает внимание, что самозанятые таксисты не могут учитывать расходы на обслуживание автомобиля (ремонт, мойка, ГСМ), а также на выплату сервису заказа такси. Минфин объясняет, что самозанятые и так платят налог по ставке вдвое меньше, чем НДФЛ, имеют вычет 10 тыс. рублей. Так что учет расходов по налогу на самозанятых – это уже перебор. А если что-то не нравится, могут просто сменить налоговый режим (Письмо от 21 ноября 2024 г. № 03-11-11/116024).

2. Взносы на релокацию мигрантов

Минфин, отвечая на вопрос о последствиях по взносам при релокации мигрантов, указывает, в случае отсутствия с такими лицами трудовых отношений, расходы на их перемещение не облагаются страховыми взносами (Письмо от 19 ноября 2024 г. № 03-03-06/1/114729).

3. Налоги на попкорн

Ну а в Индии идут жаркие дискуссии о сложности налоговых законов. В качестве примера приводится порядок обложения GST (что-то вроде нашего НДС) попкорна. Так, если попкорн упакован, то налог будет взиматься по 12%, если попкорн просахарен (карамельный попкорн) - ставка уже 18%, а вот если попкорн посолили и добавили специй - ставка всего 5%.