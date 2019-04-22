Обзор: обязанности самозанятых перед Росстатом, отрицательный налог, взносы по работникам буровых

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1. Статистические обязанности самозанятых

Минфин России прокомментировал отнесение самозанятых к числу лиц, обязанных подавать статистические данные. Отмечается, что какие-либо действие по сдаче отчетности в Росстат самозанятые осуществлять не будут, поскольку такие данные будут браться у ФНС России. Проще говоря, всю необходимую статистическую информацию получат из приложения «Мой налог» (Письмо от 4 декабря 2024 г. № 03-11-11/122074).

2. Взносы по выплатам работникам морских буровых установок

Минфин отмечает, что нулевая ставка по взносам не применяется к обеспечивающим бурение работникам морских установок, даже если такая установка внесена в международный реестр судов. Объясняется это тем, что указанные работники не являются членами экипажа буровой установки (Письмо от 4 декабря 2024 г. № 03-15-06/121946).

3. Отрицательный налог

В Таиланде предлагают ввести отрицательный налог. Смысл идеи заключается в том, что всех граждан обяжут подавать декларацию о доходах, даже если они не должны уплачивать налог. В том случае если размер дохода не будет превышать определенной суммы, то на основе такой декларации гражданину будет выплачиваться субсидия. То есть на основе декларации не ты будешь платить налог, а тебе – это и есть отрицательный налог.

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