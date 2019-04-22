Последствия цифрового рубля, транспортный налог вечен, 100% налог на недвижимость в обзоре

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1. Почему не отменят транспортный налог

Старо как мир, но Минфин решил вновь рассказать, почему транспортный налог не отменят. Все дело в том, что отмену транспортного налога придется компенсировать, а делать это будут за счет акцизов на топливо. Соответственно, отмена налога на транспорт приведет к резкому росту стоимости топлива, что, в свою очередь, приведет к подорожанию всех товаров (Письмо от 25 марта 2024 № 03-05-06-04/26598).

2. Последствия Цифровых денег

Минфин уверяет, что внедрение цифровых денег ничего не изменит в денежном обороте. Рубль в цифре не отменяет наличные и безналичные расчеты, а является новой формой денег. Соответственно, можно ставить знак равенств между наличными, безналичными и цифровыми рублями (Письмо от 10 сентября 2024 г. № 05-06-11/86239).

3. Стопроцентный налог на недвижимость

В Испании хотят ввести 100-процентный налог на недвижимость в отношении объектов, которые приобретены гражданами стран, не входящих в ЕС. Направлено это на борьбу с дефицитом жилья и ростом его стоимости, что не позволяет коренным испанцам обзавести собственным жильем. Иностранцы приобретают жилье в качестве инвестиционного актива, поэтому недвижимость пустует либо сдается в краткосрочную аренду. Предлагаемый налог может задеть прежде всего британских поданных. Но думаю, и русские инвесторы тоже пострадают.

Материалы за декабрь 2024