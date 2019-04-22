Обзор: двойное списание налогов, налоговые схемы Абрамовича, НДФЛ при разделе ценных бумаг супругов

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:

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1. НДФЛ при разделе ценных бумаг

Минфин России отмечает, что раздел по брачному договору ценных бумаг, не лишает супругов права на учет затрат по приобретению этих бумаг при дальнейших операциях с ними (Письмо от 27 августа 2024 г. № 03-04-05/80751).

2. Двойное взыскание налогов

Верховный Суд разобрался с последствиями двойного списания налогов с Единого налогового счета. Спор состоял в том, должна ли налоговая уплатить с сумм излишне списанных налогов проценты. Верховный Суд отметил, что несмотря на то, что деньги находятся на специальном счете (ЕНС), в части положительного сальдо они являются собственностью налогоплательщика. Соответственно, необоснованное списание средств с налогового счета должно рассматриваться в качестве принудительного взыскания, а это, в свою очередь, влечет обязанность налогового органа начислить и уплатить налогоплательщику проценты на необоснованно списанные суммы (Определение 27 января 2025 № 309-ЭС24-18347).

3. Уход Абрамовича от налогов

Британские СМИ пестрят заголовками, что Роман Абрамович уклоняется от налогов (вот удивили). Одна из схем ухода была связана с его яхтами (в том числе с Eclipse, одной из самых больших в мире (длинна 162,5), стоимостью около 700 млн. долларов), которые он сдавал в аренду самому себе и другим контролируемым лицам. Сумма неуплаченных олигархом налогов оценивается в 1 млрд фунтов.

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