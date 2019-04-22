Обзор: УСН при дарении между родственниками, взносы при исключении из реестра МСП, конституционные споры за 2024

Анализ отдельных налоговых событий можно посмотреть:

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1. Пониженные взносы при исключении из реестра МСП

ФНС России в целях уплаты взносов рассмотрела ситуацию, когда плательщик в течение года был исключен из реестра МСП, а затем вновь включен. В месяце исключения из реестра лицо утрачивает право на льготный тариф по страховым взносам. При этом утрачивает с 1 числа месяца, в котором произошло исключение. В случае обратного включения в реестр право на пониженный тариф возникает с начала месяца, в котором лицо вернулось в реестр МСП (Письмо от 16 января 2024 г. № ЗГ-2-11/473@).

2. Практика Конституционного суда по налоговым спорам

Конституционный Суд подготовил обширный обзор по собственной практике за 2024 год. Вошли в него и налоговые дела. Так, Суд признал несоответствующим Конституции налоговые нормы, не позволяющие определить, имеет ли лицо, ведущее без регистрации предпринимательскую деятельность, право на профессиональные налоговые вычеты по НДФЛ (Постановление от 14 февраля 2024 года № 6-П). Был уточнен вопрос о судебном взыскании налога с физического лица в споре по ст. 48 НК РФ (Постановление от 25 октября 2024 года № 48-П). Разъяснен порядок уплаты госпошлины при регистрации прав владельцев инвестиционных паев (Постановление от 20 февраля 2024 года № 7-П). Кроме того, в обзоре упомянуты отдельные налоговые дела, по которым вынесены Определения Конституционного Суда.

3. Дарение недвижимости между родственниками-предпринимателями

Минфин России полагает, что дарение объектов недвижимости между родственниками-предпринимателями может привести к возникновению дохода по УСН у одаряемого, если такие объекты нельзя использовать в личных целях и они будут использоваться в бизнесе (Письмо от 16 августа 2024 г. № 03-04-05/77074).

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