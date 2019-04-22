Обзор: обвинения Биткоин-Иисуса, Проблемы работающих с самозанятыми, обложение вкладов в рамках доверительного управления

Анализ отдельных налоговых событий:

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1. НДФЛ при переквалификации отношений с самозанятым в трудовые

Верховный Суд принял достаточно спорное решение по вопросу исчисления НДФЛ в ситуации, когда отношения с самозанятыми носят трудовой характер. Так, Суд усомнился в правомерности уменьшения НДФЛ, который должен уплатить работодатель (налоговый агент) за своих работников-самозанятых, на суммы налога на профессиональный доход, которые были уплачены этими самозанятыми. По мнению судей, переплатой НПД, которая возникает в результате переквалификации отношений с самозанятым в трудовые, могут распоряжаться только самозанятые. При этом судьи никак не оценивают, что, по сути, с одной базы уплачивается как НПД, так и НДФЛ (Определение от 3 февраля 2025 № 309-ЭС24-20306).

2. НДФЛ по вкладам при доверительном управлении

Минфин России отмечает, что открытие вкладов через доверительных управляющих не изменяет порядок обложения процентов НДФЛ (Письмо от 9 декабря 2024 г. № 03-04-06/123993).

3. Налоговые преступления Биткоин-Иисуса

В США экстрадируют Биткоин-Иисуса за налоговые преступления. Речь о Роджере Вере, который одним из первых инвестировал в популярную криптовалюту и продвигал её. В 2014 году он покинул США и отказался от гражданства. Однако в связи с переездом должен был уплатить налоги, что не сделал. Из дела следует, что он и его компании владели 131 000 биткоинов. Роджере надеется на помилование от Трампа. Однако Илон Маск считает, что он этого не достоин, так как отказался от американского гражданства.

События за февраль 2025