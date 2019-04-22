Ключевые события ФНС России за январь 2025

Налоги 2025

ФНС России подготовила специальную промостраницу о налоговых новшествах в новом году – «Налоги 2025» (https://www.nalog.gov.ru/new2025/). На ней Налоговая служба рассказывает об особенностях повышенных ставок по НДФЛ, механизме налоговой амнистии и других нововведениях.

Истребование документов по цепочке контрагентов

ФНС России напоминает, что истребование документов у лиц, не являющихся контрагентами налогоплательщика, – дело богоугодное и не противоречит Налоговому кодексу (Письмо от 10.01.2025 № БВ-4-7/58@). В подтверждение чего приводится свежая позиция Верховного Суда, принятая в конце 2024 (Решение от 09.12.2024 № АКПИ24-755). Впрочем, мы об этом знали уже давно.

Выдача ФНС удостоверений ветерана боевых действий

Внесены изменения в порядок выдачи удостоверений ветерана боевых действий в ФНС России. Так, Порядок распространен не только на гражданских служащих, но и работников, осуществляющих деятельность в ФНС России или организациях, созданных для реализации функций ФНС. Соответственно, большинство правок связано с дополнительным упоминанием таких работников в качестве субъектов, на которых оформляется удостоверение ветерана боевых действий (Приказ ФНС России от 10.12.2024 № ЕД-7-4/1116@).

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