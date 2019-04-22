Взносы по поручителю, налоговые льготы по карте, НДФЛ при расторжении ДДУ в обзоре

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1. НДФЛ при расторжении ДДУ

Минфин России рассмотрел ситуацию, когда дольщику, решившему разорвать долевой договор, выплачиваются проценты. Отмечается, что такие средства являются доходом налогоплательщика и должны облагаться НДФЛ (Письмо от 11 февраля 2025 г. № 03-04-05/11940).

2. Страховые взносы по поручителю

В другом Письме Минфин проанализировал последствия по страховым взносам при заключении договора поручительства с физическим лицом. Позиция Министерства заключается в том, что последствий по взносам в рамках договора поручительства не возникает. А вот если должник платит поручителю за то, что тот за него поручается, то такие суммы облагаются страховыми взносами (Письмо от 24 октября 2024 г. № 03-15-05/103458).

3. Налоговые льготы по визовой карте

Дональд Трамп продолжает фонтанировать налоговыми идеями. На этот раз он предложил инвесторам, желающим получить вид на жительство, а в последствии и гражданство США, приобретать золотую карту. Она позволит не только решить проблемы с гражданством, но и воспользоваться налоговыми льготами. А именно приобретатели карт смогут не уплачивать налоги со своих зарубежных доходов. Такие условия очень привлекательны, но есть нюанс – стоимость карты 5 млн. долларов.

События за февраль 2025