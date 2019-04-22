Фейковая льгота, увольнения в Налоговой службе, преступления Иисуса в международном обзоре

Отказ от налогов

А в Эшвилде (это Англия) решили отказаться от налогов на целый год. В качестве обоснования указывается на хорошее финансовое положение и на достаточность резервов для исполнения муниципальных обязанностей.

Налоговые преступления Биткоин-Иисуса

В США экстрадируют Биткоин-Иисуса за налоговые преступления. Речь о Роджере Вере, который одним из первых инвестировал в популярную криптовалюту и продвигал её. В 2014 году он покинул США и отказался от гражданства. Однако в связи с переездом должен был уплатить налоги, что не сделал. Из дела следует, что он и его компании владели 131 000 биткоинов. Роджере надеется на помилование от Трампа. Однако Илон Маск считает, что он этого не достоин, так как отказался от американского гражданства.

Фейковая льгота

А в Индии разгорелся скандал из-за льготы для пожилых. Так, в городе Чинаи (там работает вторая по масштабности киностудия Индии — Колливуд) по WhatsApp стали рассылать информацию, что пожилым людям положена льгота на недвижимость. Условия простые – возраст старше 60 и наличие в собственности недвижимости. Но когда радостные старики ринулись получать льготу, оказалось, что такой и не существует. Кто развлекался массовой рассылкой фейка, пока остается загадкой.

Отмена льгот на электромобили

В США рассматривают предложение по отмене налоговых льгот по электрокарам. Так, отменяется налоговый вычет, предоставляемый в связи с приобретением электрической брички. Кроме того, электромобили предлагают обложить транспортным налогом в размере 1000 долларов. «Электромобили могут весить в три раза больше, чем автомобили с бензиновым двигателем, что приводит к большему износу наших дорог и мостов» - говорит один из инициаторов поправок.

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Бюджет США

Ну а в США определяются с параметрами бюджета. Свой вариант предложили республиканца из Палаты представителей. Так, планируется сократить налоги на 4,5 триллионов долларов. Также предусмотрено сокращение гос.расходов на 2 триллиона, в том числе по медицинским программам. Любопытно, что те же республиканцы, но в Сенате предлагают свой бюджет с другими цифрами. Как будут договариваться сторонники Трампа, неясно.

Борьба Маска с налоговиками

Сотрудники Департамента эффективности, который возглавляет Илон Макс, пришли в американскую Налоговую службу и потребовали доступ к конфиденциальной системе данных. Маск говорит, что эти данные необходимы для проверки чиновников: «Нам кажется довольно странным, что в бюрократическом аппарате есть немало людей, которые якобы получают зарплату в несколько сотен тысяч долларов, но каким-то образом умудряются накопить десятки миллионов долларов, находясь на этой должности... Нам просто любопытно, откуда они взялись» (Знакомо, правда?). Однако Налоговая служба пока отказывается предоставить такой доступ. Высказываются подозрение, что полученные данные Маск будет использовать в интересах своих компаний.

Сокращения налоговиков

Ну а в Налоговой службе намечаются сокращения. Так, пока планируется уволить около 7500 сотрудников, которые проходят испытательный срок. Более того, говорят, что конечной целью сокращений является упразднение Налоговой службы. Но это все не у нас – это в США.

Налоговые льготы по визовой карте

Дональд Трамп продолжает фонтанировать налоговыми идеями. На этот раз он предложил инвесторам, желающим получить вид на жительство, а в последствии и гражданство США, приобретать золотую карту. Она позволит не только решить проблемы с гражданством, но и воспользоваться налоговыми льготами. А именно приобретатели карт смогут не уплачивать налоги со своих зарубежных доходов. Такие условия очень привлекательны, но есть нюанс – стоимость карты 5 млн. долларов.

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