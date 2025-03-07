Обложение кори, налоговое кибермошенничество, УСН при выходе из общества в обзоре

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1. УСН при выходе из общества

Верховный Суд, наконец, добрался до вопроса об определении последствий по УСН при выплате выходящему участнику общества действительной стоимости доли путем передачи недвижимости. Рассмотрение дела приостанавливалось до рассмотрения этой проблемы Конституционным Судом. Поскольку Конституционный Суд сформулировал свою позицию (Постановлении от 21 января 2025 № 2-П), то и Верховный Суд возобновил спор. Ожидаемо, дело направлено на новое рассмотрение, чтобы нижестоящие суды оценили экономическую выгоду, которая образовалась у Общества в результате перехода к нему доли вышедшего участника (Определение от 28 февраля 2025 № 305-ЭС23-23247).

2. Налоговые последствия кори

Минфин разъяснил последствия по взносам при прохождении работниками обследования на корь или антитела к ней. Отмечается, что все зависит от порядка оплаты услуг. Если обследование проводилось в рамках договоров ДМС (заключенных на год и более) или оплачивалось напрямую обследующей организации, то страховые взносы с таких сумм не уплачиваются. Если же работники получают компенсацию расходов, которые они понесли по обследованию на корь, то здесь уже страховых взносов не миновать (Письмо от 28 декабря 2024 г. № 03-04-05/133520). Справка: Корь - заболевание, вызванное парамиксовирусом. Проявляется высыпаниями на теле и слизистых, а также интоксикацией организма. Может приводить к поражению головного и спинного мозга. Прививка от кори позволяет получить надежный и длительный иммунитет.

3. Налоговые кибермошенничество

В США отмечают рост кибермошенничества в налоговой сфере. Для того, чтобы выманить у доверчивых налогоплательщиков деньги или личную информацию, мошенники имеют в арсенале разнообразный инструментарий: фишинг, дипфейки, поддельные сайты. При этом активно используется искусственный интеллект. В этом году 48% американцев получили мошеннические сообщения о налогах по электронной почте, социальным сетям или телефону, требующие от них действовать быстро. Около 51% жертв признают, что потеряли более 1000 долларов.

Материалы за февраль 2025