Налог по гибридным авто, прощание с COVID-19, самоубийства из-за налогов в обзоре

В Британии раскрыли многолетние схемы ухода от налогов с участием известных рекрутинговых компаний – Hays, Capita, Petrofac. Так, выплаты работникам на аутсорсинге оформляли в виде займа, что позволяло избегать подоходный налог (очень знакомая схема). При этом обязанность по погашению налоговой недоимки возложили на работников, а это долг за 20 лет с шестизначными суммами. Для некоторых такие требования стали непосильными, что привело к нескольким самоубийствам.