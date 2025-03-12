Налог по гибридным авто, прощание с COVID-19, самоубийства из-за налогов в обзоре

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1. Прощание с COVID-19
ФНС России приняла решение убрать со своего сайта сервисы, предназначенные для оказания мер поддержки в связи с коронавирусной инфекцией. С 1 июля перестанут действовать сервисы об отсрочке, рассрочке, освобождении по налогам, а также другие подобные сервисы (Письмо от 28 февраля 2025 № КВ-7-19/151@).
2. Налог на авто с несколькими двигателями
Минфин России напоминает, что транспортный налог по гибридным авто определяется на основании мощности всех двигателей, имеющихся в машине. При этом сократить налог путем изъятия какого-либо двигателя не получится, так как это нарушит технические требования к автомобилю (Письмо от 31 октября 2024 г. № 03-05-06-04/106758).
3. Самоубийства из-за налоговых схем
В Британии раскрыли многолетние схемы ухода от налогов с участием известных рекрутинговых компаний – Hays, Capita, Petrofac. Так, выплаты работникам на аутсорсинге оформляли в виде займа, что позволяло избегать подоходный налог (очень знакомая схема). При этом обязанность по погашению налоговой недоимки возложили на работников, а это долг за 20 лет с шестизначными суммами. Для некоторых такие требования стали непосильными, что привело к нескольким самоубийствам.
События за март 2025
НДФЛ при объединении подаренной недвижимости, транспортный налог в банкротстве, индийские налоги - ссылка
Комментарии1
\\\\\\.....путем изъятия какого-либо двигателя не получится, так как это нарушит технические требования к автомобилю....../////
Согласно классике авто с двумя типами установленных двигателей движется либо по схеме ДВС, либо по схеме электро, и никогда сразу с двумя одновременно, т.к у них разные с позиции зрения механики точки соприкосновения с крутящим моментом (если чЁ не так, то чур не я, т.к. про это и где-то так в И-нете толкуют этот самый момент).😂